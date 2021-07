Hvězdné comebacky. 5 českých fotbalistů, kteří se v létě vrátili do Fortuna ligy

Psal se rok 2012, když Theodor Gebre Selassie vyhrál titul s Libercem a následně odešel do bundesligových Brém. Za ty hrál ještě v uplynulém ročníku, už dříve ale prohlásil, že po sezoně ve Werderu skončí a vrátí se domů. Chvíli to trvalo, čtyřiatřicetiletý pravý bek si ale nakonec plácl se Slovanem, s nímž podepsal prozatím roční smlouvu.

V Olomouci vytvořil dobře fungující stoperskou dvojici s Romanem Hubníkem, v průběhu podzimu ale odešel do Belgie. Václav Jemelka hrál za Leuven, ve kterém si udělal dobrou pozici. Dokonce byl ve hře o místo na EURO, v Belgii ale nezůstal, protože na něj Leuven neměl peníze. Pětadvacetiletý Jemelka se tak vrátil domů a měl by znovu hrát za Sigmu. Nebo se opět vydá do ciziny?

Marek Suchý (Mladá Boleslav)

Bývalý reprezentační kapitán zamířil před dvěma lety z Basileje do Augsburgu, v Bundeslize toho ale moc nenahrál a v létě se vrátil do české ligy, kde působil naposledy v roce 2010. Tehdy hrával za Slavii, letos se však spekulovalo o jeho příchodu do Jablonce. Třiatřicetiletý stoper ale zamířil do Mladé Boleslavi, kterou trénuje Karel Jarolím, jenž Marka Suchého vedl jak před lety ve Slavii, tak i v reprezentaci.

Foto: Profimedia.cz