Hvězdná posila pro Pardubice. 6 slavných ruských klubů, za které chytal Konstantin Barulin

Ve Spartaku vydržel jedinou sezonu a vydal se na další štace. Do Moskvy se vrátil v ročníku 2008/09, kdy oblékl barvy CSKA. Ve slavném ruském klubu, tentokrát už v KHL, působil dva roky a dostal se i do reprezentace.

Dalším klubem, kde Barulin působil, bylo Mytišči. Nejprve ještě v rámci samostatné ruské soutěže a poté i v KHL. V sezoně 2010/11, kdy Atlant vedl český trenér Miloš Říha, Mytišči dokonce došlo až do finále KHL a Barulin byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem celého play-off.

Kazaň

Po dvou letech v Mytišči Barulin zamířil do dalšího slavného ruského klubu – do Kazaně. V sezoně 2012/13 s týmem došel do finále Východní konference, v tom ale Bars nestačil na Čeljabinsk. Barulin měl tehdy formu jako hrom a po celou sezonu se pohyboval na 94% úspěšnosti zákroků.

Foto: Profimedia.cz