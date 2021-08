Hvězdná jména pro extraligu. 6 skvělých českých hokejistů, kteří se v létě vrátili domů

Domácí hokejovou scénu sice opustili Matěj Stránský, Michael Špaček nebo Lukáš Rousek, extraliga však vítá několik slavných českých navrátilců ze zahraničí, kteří soutěži dodají pořádný šmrnc. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Dominik Hrachovina (Motor České Budějovice) Poslední klub: Tappara (Finsko) Šestadvacetiletý reprezentační gólman chytal v extralize naposledy v ročníku 2019/20, během něhož nabral parádní formu v Liberci. Poté se vrátil do Finska, kde dříve zářil. Ovšem zatímco během svého předešlého severského angažmá patřil k hlavním hvězdám finské soutěže, tak na uplynulý ročník nebude vzpomínat moc rád. Za Tapparu si připsal jen 17 startů, v play-off byl v akci jednou, a tak se rozhodl, že zase zamíří do extraligy. Tentokrát bude hájit barvy Českých Budějovic, ve kterých Dominik Hrachovina nahradil Marka Čiliaka. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Michal Moravčík (Sparta Praha) Poslední klub: Tappara (Finsko) Sparta v posledním ročníku dohrála v semifinále, v příští sezoně však bude chtít zaútočit znovu na titul. Pražané během léta hodně posílili a přivedli i Michaela Moravčíka, jenž, stejně jako Hrachovina, naposledy působil v Tappaře. Ve Finsku byl vidět, dohromady i s play-off posbíral 18 bodů a potřetí v řadě si zahrál i na mistrovství světa. V Lotyšsku dostal minimum prostoru, ve Spartě by se ale měl zařadit mezi klíčové beky. Pro šestadvacetiletého Michala Moravčíka to bude po Plzni a krátké misi v Litvínově třetí extraligové angažmá. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Filip Chlapík (Sparta Praha) Poslední klub: Ottawa Senators (NHL) Další zvučné jméno na sparťanské soupisce. Filip Chlapík, jenž má na kontě 57 startů a 11 bodů v NHL (všechno v dresu Ottawy), načal v pražském klubu už uplynulou sezonu a v extralize naskočil do tří duelů. Pak odešel do Finska a na jeden zápas nakoukl i do NHL, o další šanci v zámoří se ale nějakou dobu rvát nebude. Čtyřiadvacetiletý útočník se totiž dohodl na dvouleté smlouvě se Spartou. Foto: Profimedia.cz

David Kaše (Sparta Praha) Poslední klub: Philadelphia Flyers (NHL) Ještě jednou Sparta. Jejím hráčem se stal také David Kaše, který s Pražany podepsal kontrakt do roku 2023. Čtyřiadvacetiletý útočník odešel v roce 2018 ze Švédska do zámoří a věřil, že se dostane do prvního kádru Philadelphie. V sezoně 2019/20 naskočil do šesti zápasů a dal jeden gól, v minulém ročníku byl ale v akci jen jednou, a tak to v zámoří zabalil. V poslední sezoně hrál za Karlovy Vary a v 27 duelech posbíral 25 (6+19) bodů. Bude podobně produktivní i ve Spartě? Foto: Profimedia.cz

David Krejčí (HC Olomouc) Poslední klub: Boston Bruins (NHL) Šuškalo se o tom déle, ale upřímně, čekali jste, že se David Krejčí skutečně vrátí domů? Pětatřicetiletému útočníkovi skončila po sezoně smlouva v Bostonu, mělo se však za to, že se jeden z nejlepších českých hokejistů posledních let domluví na novém kontraktu. V NHL by o něj zájem byl, vítěz Stanley Cupu z roku 2011 se ale rozhodl, že bude hrát za extraligovou Olomouc. „Chci hrát před svými rodiči, bratrem a přáteli. Chci, aby mé děti žily tam, kde jsem vyrostl a trávily čas s českými členy rodiny, kteří je mají rádi. A získávaly vzpomínky na celý život,“ prohlásil výjimečný centr, který se do Olomouce vrací po dlouhých dvaceti letech. V extralize nastupoval během výluky NHL v sezoně 2012/13, tehdy však hájil barvy Pardubic. Foto: Profimedia.cz