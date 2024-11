Hvězdička z Karviné i poklad z Libérie. 5 mladých záložníků, kteří mohou být budoucností Slavie

Nula gólů? Žádná asistence? Nenechte se mást, i tak je velmi atraktivním zbožím. Dvacetiletý David Moses hraje svou druhou ligovou sezonu, v Karviné je oporou a hodně žádaným zbožím. Údajně ho sledovali i v Plzni a v zahraničí, přetahovanou ale měla vyhrát Slavia, která v nigerijském záložníkovi vidí budoucí náhradu za Oscara. Brzy by měl přestoupit do Edenu, jaro však ještě může dokončit na hostování ve Slezsku.

Pokračování 3 / 5

Filip Šancl

Že vám to jméno nic neříká? Možná bude. Teprve devatenáctiletý Filip Šancl hraje za druholigovou Jihlavu, Slavii se ale hodně líbí. A to tak, že by za něj měla zaplatit okolo osmi milionů korun. Do sešívané sestavy však vede dlouhá cesta, a tak by Šancl měl ještě odejít na hostování. Bude to v Jihlavě, nebo v některém z ligových klubů?

Foto: Profimedia.cz