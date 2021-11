Hvězda vedle hvězdy. Šest největších klenotů, které zastupuje agent Pavel Paska

Pavel Paska zastupoval Milana Baroše nebo Tomáše Rosického, kteří si zahráli ve špičkových velkoklubech. Které klenoty má pod sebou Paska nyní? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Adam Hložek (19 let, Sparta) Není otázkou, zda Spartu opustí, ale kdy k tomu dojde. Adam Hložek má našlápnuto k hvězdné kariéře a na Letné ví, že už ho dlouho neudrží. Očekává se, že odejde v létě po sezoně, všichni však napjatě očekávají, jakým směrem se devatenáctiletý útočník vydá. Dříve se spekulovalo o Lipsku, nyní se nahlas mluví o West Hamu. Tím spíš, když do londýnského klubu vstoupil boss Sparty Daniel Křetínský. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Adam Karabec (18 let, Sparta) Je ještě o rok mladší než Hložek, rovněž má ale skvěle nakročeno. Na Letné o něm hovoří jako o nástupci Bořka Dočkala, ovšem Adam Karabec letos chodí do hry převážně jen z lavičky náhradníků. Dříve o něj vážně stálo Marseille, Sparta však smetla francouzskou nabídku ze stolu. Je však pravděpodobné, že mladého záložníka budou chtít i jinde. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Ladislav Krejčí ml. (22 let, Sparta) Nebýt zranění, tak by se podíval na letní EURO. Ladislav Krejčí v minulé sezoně nahlas klepal na dveře národního týmu a patřil ke klíčovým hráčům rudé družiny. Jenže dvaadvacetiletý záložník, který může naskočit i na stoperu, už delší dobu bojuje se zdravotními problémy, kvůli nimž vynechal i kus letošní sezony. Odehrál sice pohárový zápas v Lyonu i poslední ligový duel s Teplicemi, teď je ale opět mimo hru. Přitom kdyby byl fit, tak už by se pomalu mohl chystat na přestup do zahraničí. Údajně se dostal na radar West Hamu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Patrik Schick (25 let, Leverkusen) Je mu teprve 25 let, na svém kontě toho má ale už hodně. Hrál za Sampdorii, AS Řím či Lipsko a před rokem přestoupil do Leverkusenu. Pětadvacetiletý útočník zářil na EURU, na kterém dal pět branek, což dokázal už jen Cristiano Ronaldo. V letošních devíti bundesligových duelech nasázel už osm branek, aktuálně je ale zraněný. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Souček (26 let, West Ham) Další z klenotů agenta Pasky. V zimě roku 2020 společně upekli odchod ze Slavie do West Hamu, za který loni nasázel v Premier League deset branek. Šestadvacetiletý kapitán národního týmu si v Anglii udělal skvělé jméno a zaujal i věhlasné velkokluby. V jednu dobu se spekulovalo o jeho odchodu do Bayernu Mnichov. Foto: Profimedia.cz