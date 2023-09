Hvězda vedle hvězdy. 7 fotbalových klenotů, které má pod palcem agentura Pavla Pasky

Pavel Paska v minulosti zastupoval Milana Baroše nebo Tomáše Rosického, kteří si zahráli ve špičkových velkoklubech. Které klenoty má pod sebou jeho agentura nyní, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 8 Adam Hložek (21 let, Bayer Leverkusen) Adam Hložek je v 21 letech stále teprve na začátku kariéry. V lize debutoval v roce 2019, rychle si získal místo v sestavě a záhy patřil k pilířům sparťanského týmu. Okolo ofenzivně laděného záložníka či útočníka, který dal v lize v dresu Sparty 34 branek ve 105 zápasech, bylo v minulých letech pořádně rušno. Sledoval ho Dortmund a přední kluby z Itálie, nakonec zamířil do Leverkusenu. Momentálně ale nemá jisté místo v základní sestavě a na hřiště naskakuje pouze jako střídající hráč. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Lukáš Masopust (30 let, Slavia Praha) Lukáš Masopust odehrál v roce 2021 dobré mistrovství Evropy a na turnaji patřil docela nečekaně k nejlepším hráčům českého týmu, jenže i u něj si vybrala náročná sezona svou daň. Část následujícího ročníku promarodil a navrch se svezl se slabší podzimní formou sešívaného mančaftu. S postupem času však šly jeho výkony opět nahoru. Drazí tvůrci hry. 12 záložníků z české ligy, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu Ve Slavii je od ledna roku 2018, kdy přišel z Jablonce, a od té doby nastoupil pod vedením trenéra Trpišovského do 106 ligových utkání. Nastřílel v nich 14 branek a k nim přidal 22 asistencí. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Adam Karabec (20 let, Sparta Praha) Záložník Adam Karabec oslavil v červenci teprve dvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první předloni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. Numero pro „vyvolené“. 7 nejlepších fotbalistů, kteří nosí v české lize na dresu číslo 10 Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Momentálně však výkonnostně poněkud stagnuje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Ladislav Krejčí (24 let, Sparta Praha) Čtyřiadvacetiletý Ladislav Krejčí vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. Ze školních lavic rovnou na hřiště. 7 fotbalistů, kteří hráli ligu za Spartu v nejnižším věku Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplňuje. Na Letné nyní zahájil už pátou sezonu. Ta minulá se mu nesmírně povedla – byl tahounem mužstva za mistrovským titulem a v 19 utkáních nastřílel 13 branek. Naneštěstí pro Spartu je však poměrně náchylný ke zraněním. Smlouvu má podepsanou do roku 2025 a jeho aktuální cena přesahuje 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Patrik Schick (27 let, Bayer Leverkusen) Ještě před pár lety to vypadalo, že fotbalový osud českého útočníka Patrika Schicka je spojen s Itálií. Jméno si udělal v Sampdorii Janov, odkud za velké peníze přestoupil do AS Řím. Jenže tam se nedokázal - i kvůli zdravotním problémům - prosadit. Jednu sezonu strávil na hostování v Lipsku, kde si vedl nadmíru dobře. Klub měl o jeho služby zájem, ale jednání o přestupu ztroskotalo na požadované ceně, kterou nakonec zaplatil bundesligový konkurent z Leverkusenu. Také během angažmá v Bayeru se sedmadvacetiletý borec nevyhnul zdravotním lapáliím. V předminulém ročníku nastoupil do 27 ligových utkání a nastřílel 24 gólů, v tom minulém se ale (stejně jako celý tým) trápil. Objevil se pouze ve 14 zápasech a na kontě měl pouhé tři branky. Jeho tržní cena klesla podle portálu TransferMarkt od loňského června z 50 milionů eur na pouhou polovinu. Přesto je momentálně druhým nejhodnotnějším českým fotbalistou na trhu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Tomáš Souček (28 let, West Ham United) Z českých fotbalových jmen je v současnosti tím nejskloňovanějším Tomáš Souček. V lednu 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a od té doby jeho tržní cena vyskočila na více než dvojnásobek. Český reprezentant dosud odehrál v Premier League 127 utkání a nastřílel 20 gólů, k nimž si připsal do statistik šest asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 David Zima (22 let, FC Turín) Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionům korun. Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V minulé sezoně Serie A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V aktuálním ročníku odehrál jenom 16 ligových minut. Foto: Profimedia.cz