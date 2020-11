Hudba budoucnosti? 5 českých týmů, které by teoreticky mohly hrát v KHL

Projekt pražského Lva skončil fiaskem. Bývalý český účastník KHL a finalista sezony 2013/14 už se do soutěže nevrátí. O přežití bojoval také Slovan Bratislava či další ruské kluby, vedení soutěže ale přesto plánuje další rozšíření do „superhokejových“ zemí. Takovou destinací by teoreticky mohla být i Česká republika.

Pokud by KHL do tuzemska opět zavítala, kde by se mohla hrát? Vzali jsme v potaz několik klíčových faktorů: peníze, stadion, letiště, tradice či divácké zázemí. Vyšlo nám z toho pět klubů, ve kterých by se KHL mohla (teoreticky!!!) představit. Které to jsou, to se dozvíte v následujících kapitolách.