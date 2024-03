Hronkovi předchůdci. 10 českých beků, kteří před ním pokořili v NHL metu 40 bodů za sezonu

Část 1 / 11



Českých obránců v NHL ubývá. A zvláště těch, kteří mají nálepku „produktivní“. Výjimkou je Filip Hronek z Vancouveru, který v aktuálním ročníku překonal čtyřicetibodovou hranici a míří k padesátibodové metě. Jména deseti jeho krajanů, kterým se povedlo nasbírat během jedné sezony alespoň čtyři desítky bodů před ním, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 Richard Šmehlík – 1x V roce 2003 dosud naposled dosáhli hráči New Jersey na Stanley Cup. Zatímco Patrik Eliáš se radoval z triumfu podruhé, pro obránce Richarda Šmehlíka se jednalo o první pohár. Olympijský šampion z Nagana přešel k Ďáblům z Atlanty v průběhu sezony, která pro něj byla desátou (a zároveň poslední) v zámoří. I když skončila největším možným úspěchem, z individuálního hlediska si Šmehlík prožil nejlepší časy v Buffalu. V ročníku 1993/94 se jedinkrát v kariéře propracoval nad hranici 40 bodů, když nastřílel 14 branek a přidal k nim 27 asistencí. Dvakrát se ještě v barvách Sabres dostal alespoň na 30 bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 Petr Svoboda - 1x Čeští fanoušci už budou mít obránce Petra Svobodu navždy spojeného se zlatým gólem na olympiádě v Naganu, on však zanechal výraznou stopu také v NHL. V roce 1984 byl draftován Montrealem jako pátý v celkovém pořadí a okamžitě dostal šanci zahrát si v prestižní soutěži. Premiérový ročník zvládl na výbornou – odehrál 73 utkání, ve kterých zaznamenal 31 bodů (4+27), což ho řadí mezi nejlepší osmnáctileté obránce v historii ligy. 12 nejproduktivnějších Čechů v historii zámořských juniorských hokejových lig V roce 1986 pomohl Svoboda Habs k zisku Stanley Cupu a v kanadském klubu vydržel ještě dalších pět let, přičemž patřil k oporám mužstva. V sezoně 1987/88 byl s 46 body suverénně nejlepším borcem v +/- bodování a o rok později se poprvé (a naposled dostal v základní části nad čtyřicetibodovou metu, když dal osm branek a k nim přidal 37 asistencí. V ročníku 1991/92 se poprvé stěhoval – do Buffala. V sezoně 1994/95 zamířil do Philadelphie a kariéru zakončil v roce 2001 v dresu Tampy Bay. Stal se prvním českým hokejistou, který odehrál v základní části NHL více než tisíc zápasů.

Pokračování 4 / 11 Jaroslav Modrý – 1x Českobudějovický odchovanec Jaroslav Modrý prošel draftem NHL v roce 1990 až v devátém kole, přesto strávil v nejslavnější hokejové lize světa 13 sezon a odehrál přes sedm stovek utkání. Nikdy sice nepatřil k extrémně produktivním bekům, přesto zaznamenal tři sezony s více než 30 body a jednu, v níž pokořil čtyřicetibodovou hranici. V ročníku 2001/02 se stal nejproduktivnějším zadákem Los Angeles, kde strávil většinu kariéry, když posbíral v 80 zápasech 42 bodů (4+38). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 Filip Kuba – 1x Obránce Filip Kuba je neodmyslitelně spojen s prvními sezonami Minnesoty Wild v NHL. Vítkovický odchovanec byl outsiderem draftu v roce 1995, v němž se dostal na řadu až v osmém kole skoro na konci druhé stovky, ale stala se z něho jedna z osobností soutěže. Za Floridu, která si ho v draftu vybrala, odehrál během dvou ročníků pouze 18 zápasů a v klubu s ním zřejmě moc nepočítali, takže pro rozšiřovací draft zůstal mezi nechráněnými hráči. Už jako po patnáctém hokejistovi po něm sáhla Minnesota a v klubu tohoto rozhodnutí zřejmě v dalších letech nelitovali. Tvrdí, chytří i produktivní. 8 nejlepších českých obránců v historii NHL. Už se mezi ně dere Filip Hronek Po pěti letech odešel jako volný hráč do Tampy Bay, kde strávil další dva povedené ročníky, pak následovaly čtyři kvalitní sezony v Ottawě. Hned v té první v dresu Senators si vytvořil individuální bodový rekord. V ročníku 2008/09 odehrál 71 střetnutí a posbíral rovných 40 bodů za tři branky a 37 asistencí. S NHL se rozloučil po ročníku 2012/13, který odehrál v dresu Floridy. Přestože měl ještě rok platnou smlouvu, Panthers ho z ní vyplatili. Dodnes je držitelem zajímavého rekordu – je jediným bekem v historii soutěže, který v každém týmu dokázal bodovat během úvodních osmi zápasů, do kterých nastoupil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 Michal Rozsíval – 1x Michal Rozsíval je jedním z řady kvalitních obránců, kteří prošli draftem v roce 1996 a následně se prosadili v NHL. Odchovanec jihlavské Dukly se dostal na řadu až ve čtvrtém kole, kdy si ho vybral Pittsburgh. Sezonu 1999/2000 už odehrál celou v NHL a velmi záhy se etabloval mezi nejlepší beky v soutěži. 16 nejvytíženějších Čechů v historii NHL. Tihle chlapi si během zápasů moc nevydechli Po odchodu z Pittsburghu pak potvrzoval svoje kvality necelých šest sezon v New Yorku Rangers, kde zaznamenal svou nejlepší bodovou sezonu. V ročníku 2006/07 se dopracoval na hranici 40 bodů a byl suverénně nejproduktivnějším zadákem mužstva. V týmu s ním tehdy byla početná česká kolonie – jeho spoluhráči byli Martin Straka, Petr Průcha, karel Rachůnek a Marek Malík. Přes krátké angažmá ve Phoenixu se v roce 2012 dostal do Chicaga. Během šesti let v dresu Blackhawks se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 Jaroslav Špaček – 2x Plzeňský obránce Jaroslav Špaček byl draftován Floridou Panthers v roce 1998 jako 117. hráč v pořadí. Bylo mu už 24 let a do výběru ho dostaly zápasy na olympiádě v Naganu, kde tehdy neznámý mladík šokoval suverénními výkony proti nejzářivějším hvězdám z NHL. Jen o pár měsíců později už Špaček dostal šanci zahrát si proti nim i v zámoří. Mistr světa z Vídně působil v NHL až do roku 2012 a v sedmi klubech odehrál přes 900 zápasů. Pravděpodobně je nejvíce nedoceněným českým bekem v historii elitní zámořské soutěže. Vyvolení a výjimeční. Jen těchto 11 Čechů se radovalo z titulu mistra ve švédské hokejové lize V NHL oblékal dresy sedmi klubů a ve dvou z nich se mu podařilo sezonu zakončit se ziskem 45 bodů. Poprvé v ročníku 2002/03, kdy byl hráčem Columbusu, podruhé už jako ostřílenému čtyřiatřicetiletému veteránovi, kdy byl zaměstnancem Buffala. Sezonu tehdy zakončil s osmi góly a 37 nahrávkami a po ní se stěhoval do Montrealu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 Pavel Kubina – 2x Důkazem, že i ze sedmého kola a 179. volby v celkovém pořadí vede cesta na vrchol, je Pavel Kubina. Bývalý důrazný obránce sice v draftu NHL v roce 1996 nebyl prioritou Tampy Bay, postupně se ale vypracoval v jednoho z klíčových obránců a v roce 2004 zvedl nad hlavu Stanley Cup. Chlapi v mínusu. 10 českých hokejistů, kteří v NHL nastřádali nejvíc záporných bodů Bodově nejpovedenější sezony však nezažil na Floridě, nýbrž v Kanadě, kam zamířil před ročníkem 2006/07. Během první sezony v Torontu sice posbíral jen 21 bodů, ale v dalších dvou se pokaždé dostal na metu rovných 40 bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 Roman Hamrlík – 5x Zámořská kariéra Romana Hamrlíka nekončila zrovna slavně. Po jeho chybě New York Rangers inkasoval rozhodující gól a vypadl z play-off. Olympijský šampion z Nagana však dokázal i hodně dobrých věcí. Tak předně, byl první českou jedničkou v historii draftu NHL. Rodáka ze Zlína si v roce 1992 vybrala Tampa Bay, za kterou odehrál prvních šest sezon v NHL. Prošel také Edmontonem, New Yorkem Islanders, Calgary, Montrealem, Washingtonem a New Yorkem Rangers. Nejvíckrát mezi elitou. 7 českých hokejistů, kteří si aspoň třikrát zahráli v Utkání hvězd NHL V zámoří působil až do sezony 2012/13, v součtu základní části a play-off odehrál přes 1500 zápasů. Z českých hokejistů jich více zvládl jen Jaromír Jágr. Hamrlík je zároveň nejproduktivnějším českým bekem v historii soutěže. Během dvaceti sezon, které v elitní lize strávil, se mu pětkrát povedlo pokořit hranici 40 bodů v základní části soutěže. Nejpovedenějším byl z jeho pohledu ročník 1995/96 v Tampě Bay, kdy posbíral 65 bodů (16+49). Naposled se dostal nad tuto metu v sezoně 2002/03 jako hráč New Yorku Islanders. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 Marek Židlický – 6x Deset dlouhých sezon museli hokejoví fanoušci čekat, než nějaký český obránce překoná hranici 40 bodů v základní části NHL. Než tuto metu poprvé v kariéře pokořil nyní Filip Hronek, byl posledním borcem, jenž to dokázal, Marek Židlický. Tehdy už šestatřicetiletý veterán prožil báječnou sezonu 2013/14 v dresu New Jersey. Odehrál 81 střetnutí, dal 12 branek a k nim nastřádal do statistik 30 asistencí. Bohužel, Devils tehdy nepostoupili do play-off. Čeští „ďáblové". 7 tuzemských hokejistů, kteří zanechali nejvýraznější stopu v New Jersey Pro Židlického to byla šestá (a poslední) sezona se ziskem 40 a více bodů v kariéře. Poprvé se nad tuto hranici dostal coby nováček v NHL, když v ročníku 2003/04 v barvách Nashvillu posbíral 53 bodů (14+39). Tento výkon pak už nikdy nepřekonal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 Tomáš Kaberle – 8x Tomáš Kaberle je jedním z nejlepších českých obránců v dějinách NHL. Mistr světa, bronzový olympijský medailista a vítěz Stanley Cupu odstartoval zámořskou kariéru v Torontu, jemuž byl věrný dvanáct sezon. V sedmi z nich pokořil metu 40 bodů, z toho dvakrát se dostal nad 50 bodů a jednou – v ročníku 2005/06 – se přiblížil k hranici 70 bodů (9+58). To byl tým! Připomeňte si 5 osobností, které oblékly kladenský dres během poslední výluky NHL Když naposled překonal 40 bodů, bylo to však už v dresu Bostonu. V sezoně 2010/11 totiž kanadský klub českého beka vyměnil a on dohrál ročník v barvách Bruins. Byl to šťastný trejd, medvědi totiž došli až do finále Stanley Cupu, v němž po sedmizápasové bitvě pokořili Vancouver. Kaberle v základní části posbíral 47 bodů, z toho osmatřicet ještě v Torontu, a v play-off přispěl k zisku nejcennější trofeje 11 asistencemi v 25 zápasech. Foto: Profimedia.cz