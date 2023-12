Hromadný exodus na Slovensko. 4 hráči Plzně, kteří se letos v létě přesunuli do Dunajské Stredy

Filip Kaša

Stoper Filip Kaša je odchovancem Baníku Ostrava, za který odehrál tři sezony, načež v roce 2016 zamířil na Slovensko a následně pobyl čtyři roky v Žilině. Okořenil si je ziskem mistrovského titulu v ročníku 2016/17. Když mu v létě 2020 skončila smlouva, odešel jako volný hráč do Plzně. Především v premiérové sezoně na západě Čech dostával hodně času na hřišti, v dalším ročníku si však poranil koleno a na jaře toho moc neodehrál, přesto se mohl radovat ze zisku titulu, k němuž přispěl jedním gólem. V minulém ročníku odehrál jen 13 utkání a v létě zadarmo zamířil do Dunajské Stredy. Slovenskému klubu se upsal do roku 2025. Na podzim odehrál deset utkání, ve kterých viděl dvě žluté a jednu červenou kartu.