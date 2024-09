Hříšníci. 19 fotbalistů, kteří vyfasovali nejvíc žlutých karet v historii české nejvyšší soutěže

Miroslav Holeňák pomohl v roce 2002 k libereckému titulu. Později měl odejít do Sparty, ale rozmyslel si to a zamířil do Slavie. Kariéru, během které odehrál přes čtyři stovky ligových zápasů, končil pod Ještědem. Posbíral během ní 69 žlutých karet.

Marek Kulič prošel několika ligovými kluby. Výrazně na sebe upoutal pozornost v Mladé Boleslavi, odkud se dostal do Sparty i do národního týmu. V reprezentaci odehrál 12 zápasů a připsal si tři góly. Vynikal výbornou technikou, s míčem u nohy byl hodně šikovný, ale občas taky fauloval víc, než bylo třeba. Devětašedesát žlutých karet, které v lize posbíral, je toho jasným důkazem.

Když po sezoně 2021/22 opouštěl útočník Jakub Mareš nejvyšší českou soutěže a mířil zakončit kariéru do čtvrté rakouské ligy, odcházel jako jeden z těch, kdo nastříleli mezi tuzemskou elitou víc než 50 branek. K nim zaznamenal ve 309 zápasech ještě 30 asistencí, ale též slušnou porci žlutých karet. Od sezony 2004/05, kdy se poprvé objevil v dresu Teplic, až do konce ročníku 2021/22, jich viděl devětašedesát. Kromě Teplic sbíral disciplinární napomenutí také jako hráč Slovácka, Sparty, Mladé Boleslavi a pražské Dukly.

V nejvyšší české soutěži dosud odehrál 392 střetnutí, dal 19 gólů a zaznamenal 38 asistencí. V historických statistikách soutěže figuruje na prvním místě v počtu přihrávek. A co se týče obranných soubojů, nikdo jich v dějinách samostatné české soutěže nepodstoupil a nevyhrál víc než on. V počtu odehraných minut je v historické tabulce na šesté příčce. Vysoko je také v žebříčku podle počtu žlutých karet - na kontě jich má (zatím) čtyřiasedmdesát.

10. Libor Došek – 81 žlutých karet v 407 zápasech

Libor Došek ukončil profesionální kariéru ve věku 38 let, a až do jejího závěru stále patřil mezi nejlepší ligové kanonýry. Když odcházel do sportovního důchodu, měl na kontě 125 přesných ligových tref. Bývalý forvard Liberce, Sparty, Brna, Teplic či Slovácka byl obávaným střelcem, ale také hráčem, se kterým bolel každý souboj. Došek do nich chodil tvrdě a výsledkem je 81 žlutých karet v 407 zápasech.

