Hřebíkovy děti. Kam to dotáhli čeští fotbalisté ze stříbrné devatenáctky?

V květnu roku 2011 mladí Češi zvládli těžkou kvalifikační skupinu s Ruskem, Nizozemskem a Izraelem a v červenci už bojovali na Euru v Rumunsku. Hřebíkův tým si přál postoupit do semifinále, nakonec mu ale chybělo jen pět minut ke zlatu. V úvodním zápase turnaje česká devatenáctka porazila domácí Rumuny 3:1, ve druhém utkání proti Irsku otočila skóre a vyhrála 2:1. Boje ve skupině završili Češi výhrou 1:0 nad Řeky. V semifinále nastoupili mladíci proti Srbům a v zápase se hodně rychle ujali vedení 3:0. Soupeř sice snížil a utkání zdramatizoval, Češi ale vyhráli 4:2 a postoupili do boje o nejcennější kov. Ve finále Hřebíkova parta narazila na soupeře nejtěžšího kalibru - na Španěly. Zásluhou Krejčího se Češi dokonce dostali do vedení, Španělé ale pět minut před koncem srovnali a poslali zápas do prodloužení. I v něm začali lépe čeští fotbalisté, jenže na branku Láchy dvěma trefami odpověděl kanonýr Alcácer, který tak vystřelil zlato pro Španěly. Češi na turnaji zanechali skvělý dojem a sklidili řadu pochval. Řada z členů tehdejšího týmu o sobě dala vědět i v seniorském fotbale. V následujících kapitolách se můžete podívat, kam vedly po turnaji kroky tehdejších českých nadějí.

Brankář: Tomáš Koubek Tomáš Koubek odstartoval kariéru v Hradci Králové. V roce 2015 se upsal pražské Spartě. Jednu sezonu strávil na hostování v Liberci, ale v té další už byl jedničkou mezi tyčemi na Letné. Výjimečný ročník. 13 skvělých českých fotbalistů, kteří se narodili v roce 1992 V první lize debutoval už v osmnácti letech a mluvilo se o něm jako o obrovském příslibu českého fotbalu. Na první zahraniční štaci se vydal do Francie a upsal se Rennes, kde byl jedničkou mezi tyčemi a oporou mužstva. Po dvou sezonách zamířil do Augsburgu. Německý klub za Koubka zaplatil přes 200 milionů korun a udělal z něj čtvrtého nejdražšího gólmana v bundesligové historii. Jenže výkony české borce zůstaly za očekáváním. V aktuálním ročníku odchytal jen čtyři ligová střetnutí a inkasoval v nich devět branek. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Jakub Brabec Před obráncem Jakubem Brabcem se rýsovala zajímavá kariéra. V dorosteneckém věku hrával na Žižkově, po šampionátu devatenáctek se ale vrátil na Spartu, kde s fotbalem začínal. Protože se neprosadil nastálo do sestavy, odešel na hostování do Zbrojovky Brno, za kterou odehrál 18 zápasů. Nová kolonie v Řecku. Tři čeští fotbalisté, kteří se potkají v Arisu Soluň V další sezoně si připsal 22 ligových startů v dresu Sparty. Kapitán stříbrné devatenáctky v nich dal jednu branku. V následujícím ročníku odehrál jen dvě utkání a na konci srpna v roce 2016 zamířil na svou první zahraniční štaci do belgického Genku, kde podepsal tříletý kontrakt. V zimě roku 2019 odešel na hostování do Plzně, kam pak v létě přestoupil a upsal se Viktorce do roku 2022. V srpnu roku 2021 však odešel do řecké Soluně, kde má podepsaný kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Adam Jánoš Odchovanec Sparty je synem tragicky zesnulého gólmana Zdeňka Jánoše, který zemřel při autonehodě. Obránce či defenzivní záložník Adam Jánoš se předvedl ve sparťanském béčku a v jednom utkání si zahrál i v A týmu. Další šanci už však na Letné nedostal a v roce 2013 byl vyexpedován na hostování do Jihlavy. V únoru roku 2016 podepsal v Mladé Boleslavi smlouvu do roku 2019, ale už v létě roku 2018 měnil opět dres. Tři roky hrál v Baníku Ostrava, pak (neúspěšně) pomáhal se záchranou v nejvyšší soutěži Karviné a momentálně hájí barvy pražských Bohemians. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Tomáš Kalas Jednou z hvězd tehdejšího týmu byl Tomáš Kalas, obrovská naděje českého fotbalu. Kalasovi je nyní 29 let, českou ligu ale opouštěl už jako mladý. V létě roku 2010 podepsal smlouvu s londýnskou Chelsea, která ho ještě nechala na hostování v Olomouci. Na trénincích Blues se Kalas jevil velmi dobře, na obránce byl hodně rychlý a v Anglii mu věštili velkou kariéru. 10 nejmladších reprezentačních debutantů. Nejlepší byl Lukeš Po šampionátu odešel na hostování do nizozemského Arhnemu, kde společně s Bony Wilfriedem patřil mezi opory. Čekal se jeho návrat do londýnského klubu, statečně se bil o místo v sestavě, ale v rozletu ho zastavila naštípnutá lýtková kost, kvůli níž poměrně dlouho marodil. Po uzdravení už moc šancí nedostal, naskočil jen do dvou zápasů a navzdory velmi slušným výkonům ho klub uvolnil na hostování. Od roku 2014 hrál v německém Kolíně nad Rýnem, posléze se přesunul do anglického Middlesbough a pak hostoval z Chelsea ve druholigovém Fulhamu a Bristolu City, kam v létě 2019 přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Tomáš Jeleček Oproti jiným obráncům ze stříbrné devatenáctky se Tomáš Jeleček neprosadil. Hrával ve Slovácku, kde se na soupisce prvního týmu objevil už v roce 2009, stabilněji se ale do sestavy nedostal. Jarní část další sezony odehrál v tehdy druholigovém Zlíně a pak se z velkého fotbalu vytratil a působil v Kroměříži. Kopal také čtvrtou rakouskou ligu v klubu SV Würmla a byl hráčem Osvětiman. Nyní opět kope do míče za kroměřížskou Slavii. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Roman Polom Někdejší talent sparťanské obrany se větší šance na Letné nedočkal. Do A týmu se poprvé podíval v roce 2010, v dalších sezonách ale patřil jen mezi opory sparťanského béčka. V sezoně 2012/13 se objevil sedmkrát i v prvoligovém týmu a měl za sebou úspěšné vystoupení v derby, během kterého skvěle zvládl naskočit do základní sestavy. Posléze prodloužil smlouvu na Letné do roku 2016, ale na prvoligové hřiště se ve sparťanském dresu neprobojoval. V ročníku 2014/15 hostoval v Dukle Praha a v létě roku 2015 přestoupil do Mladé Boleslavi. Pak se stal hráčem Olomouce a sezonu 2019/20 stráví v Českých Budějovicích. Po ní s profesionálním fotbalem skončil a kope jen v krajském přeboru za klub SK Lhota. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Martin Sladký V Plzni umí pracovat s mládeží. Jedním z důkazů byl před pár lety i záložník Martin Sladký. Tehdejší trenér Pavel Vrba ho poslal hostovat do Sezimova Ústí, když si ho ale posléze stáhl zpět, dostal se jen dvakrát na hřiště. Talentovaný fotbalista čekal na větší šanci na západě Čech marně. Od léta roku 2017 oblékal dres olomoucké Sigmy a momentálně hájí barvy Českých Budějovic. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Pavel Kadeřábek Sparta se v minulých sezonách rozhodla svou hru stavět na mládí. Jedním z trumfů bývalého trenéra Lavičky byl i záložník Pavel Kadeřábek, který si za Spartu zahrál poprvé už v sezoně 2011/12. Více času však strávil v béčku nebo na Žižkově. 6 Čechů v Německu. Jak si vedou tuzemští zástupci v aktuálním ročníku Bundesligy? V sezoně 2013/14 už byl ale jedním ze základních stavebních kamenů mužstva. Na úspěšném tažení Sparty ligovou soutěží měl také nemalý podíl, jelikož odehrál všech 30 zápasů, v nichž nechyběl ani minutu. V ročníku 2014/15 zaznamenal tři góly a sedm asistencí, a v létě roku 2015 pak vyrazil za svým prvním zahraničním angažmá do německého Hoffenheimu, kde hraje dosud. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Ladislav Krejčí Ladislav Krejčí patřil mezi největší hvězdy evropského turnaje devatenáctek a posléze i mezi osobnosti tuzemské ligy. Býval považován za velký talent českého fotbalu. Ve Spartě zářil už v sezoně 2011/12, kdy nastřílel šest branek. Dokonce se o něm mluvilo v souvislosti s Eurem v Polsku a na Ukrajině. Tam nakonec rychlonohý záložník s ofenzivními choutkami a skvělou technikou neodjel. Zbylo jich jen pár. 3 hráči, kteří se Spartou vybojovali poslední titul a dosud zůstali na Letné Až do konce sezony 2015/16 patřil mezi tahouny letenského týmu, kterému v sezoně 2013/14 pomohl osmi brankami k titulu mistra. Na kontě už má i pět reprezentačních gólů. Krejčí patřil mezi české klenoty, takže nikoho moc nepřekvapilo, když v létě roku 2016 zamířil do zahraničí, konkrétně do italské Serie A, kde hájil barvy klubu FC Bologna. Z klubu odešel v létě roku 2020 a vrátil se zpět na Letnou. Do někdejší formy už se ale vrátit nedokázal. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Martin Hála Sigma do velkého fotbalu vyslala už řadu talentovaných hráčů. Jedním z líhně nadaných olomouckých fotbalistů je Martin Hála, který se už v sezoně 2011/12 objevil v deseti ligových zápasech a dal v nich jednu branku. V dalším ročníku se ale příliš neprosazoval a pak to zkoušel ve slovenské Senici. Nakonec zamířil na hostování s opcí do Slovácka, kde však ve čtyřech zápasech odehrál jen 17 minut jako střídající hráč. Další léto odešel hrát na Slovensko, kde oblékal dres Nitry a na jaře pak pomáhal s návratem do ligy Českým Budějovicím. Od roku 2017 opět hrál v klubu, kde vyrostl, tedy na Hané. Loni v létě se upsal na dvě sezony pražské Bohemce. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Patrik Lácha Ofenzivně laděný záložník Patrik Lácha je odchovancem Teplic, kde se už v osmnácti letech dostal na soupisku A týmu. Dřímal v něm velký talent, Lácha ho ale nedokázal prodat - v Teplicích, ani na hostování v Ústí nad Labem či v Mostě. Lácha se potýkal s problémy se životosprávou, navzdory tomu po něm ale překvapivě sáhla Sparta a přivedla ho do B týmu. Dlouho ale na Letné nevydržel a posléze hrál krajský přebor za Neštěnice. Kopal také v regionálních ligách v Německu. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Jiří Skalák Talentovaný útočník Jiří Skalák to měl ve Spartě těžké. Na Letné byli Kweuke, Kadlec, Přikryl, Balaj, přišli Lafata a Bednář. Po úspěšném Euru zamířil do Ružomberku, pak se ale vrátil do Prahy. Objevil se v sedmi ligových kolech, čtyřikrát dostal coby střídající hráč šanci i v Evropské lize. Potom odešel na hostování do Slovácka, kde dostával zpočátku hodně šancí. Gól ale nedal a v posledních zápasech spíše vysedával na lavičce. 8 hráčů ze stříbrné devatenáctky, kteří to dotáhli do seniorské reprezentace Sezonu 2013/14 začal znovu ve Spartě, ale naskočil jen do tří zápasů jako střídající hráč a odešel na hostování do Brna, kde pravidelně hrál v základní sestavě. V červnu roku 2014 se upsal Mladé Boleslavi, odkud v létě roku 2016 odešel do anglického Brightonu, kde však prakticky nenastupoval. Od ročníku 2018/19 byl hráčem Millwallu. Před dvěma lety se vrátil do české ligy a podepsal opět smlouvu v Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Tomáš Přikryl Útočník či ofenzivní záložník Tomáš Přikryl patřil mezi hlavní hvězdy české sestavy na turnaji. Se třemi trefami se stal také nejlepším střelcem týmu na stříbrném šampionátu v roce 2011. Česká kolonie. 8 tuzemských fotbalistů, kteří v aktuální sezoně působí v polské Ekstraklase Přikryl vyrostl v Olomouci, v sezoně 2011/12 ale odešel do Sparty, kde se uvedl velmi dobře. Hrál ligu poměrně pravidelně, šance dostával i v Evropské lize. V nabité sparťanské sestavě to ale neměl snadné. V sezoně 2013/14 odehrál 21 ligových zápasů a dvakrát skóroval. V zimě roku 2015 odešel na hostování do pražské Dukly a v létě roku 2016 přestoupil do Mladé Boleslavi. V létě roku 2019 zamířil do Polska, kde se upsal na čtyři roky Bialystoku. Foto: Profimedia.cz