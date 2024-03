Hrdinové z Plzně. 5 hráčů Viktorky, kteří tým poslali do čtvrtfinále Konferenční ligy

Že z Plzně odešel Jindřich Staněk? No a co?! Do Viktorky se v létě vrátil Martin Jedlička, který předvádí fantastické výkony. Na jaře dostal v lize jen tři góly, vychytal výhru nad Spartou i dvě bezbrankové remízy se Ženevou. V utkání měl hodně práce, všechno ale hravě zvládl. V závěru vytáhl fantastický zákrok, v rozstřelu chytil dvě penalty. Je z něj hrdina Viktorky.

Robin Hranáč

Lídrem zadních řad Viktorky byl řadu let Lukáš Hejda. To už teď ale neplatí. V sestavě Plzně se totiž zabydlel Robin Hranáč, jemuž je sice teprve 24 let, už si ale počíná jako zkušený mazák. Proti Ženevě musel podstoupit řadu náročných soubojů, všechny ovšem zvládl na jedničku. Jde z něj velký klid, dostal se i do reprezentace.

