Hráli za Spartu, Plzeň i Slavii. 5 fotbalistů z Albánie, kteří prošli českou ligou

Bekim Balaj

Dvaatřicetiletý útočník přišel v roce 2012 z Tirany do Sparty. Na Letné se však moc neprosadil, v ročníku 2012/13 zasáhl jen do dvanácti ligových zápasů a vstřelil tři branky. Z Prahy odešel hostovat do Polska a během podzimu sezony 2014/15 hrál za Slavii. Ani v Edenu toho ale moc neukázal, připsal si 13 ligových startů a přidal tři góly. V zimě odešel do chorvatské Rijeky, byl taky v Rusku, Turecku či Rakousku a teď je zpátky v Albánii.