Hráli na Letné, teď jsou ale v Edenu. Tři bývalí hráči Sparty, kteří nyní nosí dres Slavie

David Hovorka

Sedmadvacetiletý stoper je sparťanským odchovancem, za první tým toho ale moc neodehrál. První ligovou šanci dostal v Liberci, odkud se vrátil na Letnou. V sezoně 2016/17 sice zasáhl do 19 zápasů v rudém dresu, pak jej ale pražský klub poslal do Jablonce, odkud loni v létě přišel do Slavie. V Edenu se rozehrál do velmi dobré formy, naplno ukázal, co v něm je a dokonce nakoukl i do reprezentace.

Foto: Profimedia.cz