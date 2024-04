Hrál v Itálii i Anglii, teď je bez práce. Připomeňte si 7 zahraničních klubů, za které nastupoval Libor Kozák

Kroky Libora Kozáka vedly v roce 2008 ze Slezska do římského Lazia, se kterým podepsal smlouvu na pět let. Nejprve moc prostoru nedostával, premiéru v základní sestavě si odbyl v zápase proti Juventusu, v němž se loučil s kariérou Pavel Nedvěd.

Ještě předtím, než zamířil do Premier League, si Kozák vyzkoušel druhou nejvyšší italskou ligu - Serii B. V sezoně 2009/10 z Lazia hostoval v Brescii, za kterou odehrál 25 zápasů a vstřelil v nich tři branky. Mužstvo vybojovalo postup mezi italskou elitu, Kozák se však vrátil do Lazia.

V Laziu s ním nepočítali, a tak jedinou přijatelnou cestou byl odchod. Libor Kozák se vytouženého přestupu dočkal na poslední možnou chvíli a v září roku 2013 odešel do Aston Villy. Anglická Premier League mu seděla, ve 14 zápasech dal čtyři góly, jenže v lednu 2014 do něho na tréninku ošklivě zajel spoluhráč a český útočník musel na operaci.

První sezona ve Spartě se Liborovi Kozákovi vydařila a dal zavzpomínat na nejlepší střelecké časy. Na konci ročníku 2019/20 se dělil s Petarem Musou se 14 trefami o první místo v tabulce střelců. Jenže pak opět přišly zdravotní problémy. V sezoně 2020/21 odehrál jen 13 utkání, ve kterých dal čtyři branky a poté, co mu v létě 2021 vypršela na Letné smlouva, přesunul se do Maďarska, kde rozšířil početnou českou kolonii v klubu Puskás AFC. Nevedl si úplně špatně. V 25 ligových zápasech dal čtyři góly a k nim přidal čtyři asistence.

I když měl v maďarském klubu podepsaný kontrakt až do roku 2023, o rok dříve odešel jako volný hráč do Slovácka. Tam ovšem ale moc nepřesvědčil a opět předčasně ukončil smlouvu, aby se v lednu 2023 přesunul do konkurenčního Zlína. Ševcům sice pomohl k záchraně v nejvyšší soutěži, ale po skončení sezony zamířil zase do slunné Itálie, tentokrát do třetiligového Arezza, kde si od bývalého kanonýra hodně slibovali. Kozákovo angažmá však skončilo fiaskem. Naskočil pouze do sedmi ligových utkání, z toho jen dvakrát v základní sestavě, a na konto si nepřipsal jediný gól. Na konci ledna se z klubu tiše odporoučel a od té doby je bez angažmá.

Foto: Profimedia.cz