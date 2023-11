Hrají o svou budoucnost. 6 českých útočníků, kterým po sezoně skončí smlouva v NHL. Co s nimi bude?

Hned v úvodní sezoně v novém působišti byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky, načež se upsal na dva roky Bostonu. V létě se přesunul do New Jersey a s Devils podepsal roční kontrakt, ale v aktuální sezoně zatím naskočil pouze do dvou zápasů, ve kterých nebodoval.

V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Jeho hokejový růst se však (i díky náchylnosti ke zraněním) zastavil a on výkonnostně stagnoval. V létě Detroit opustil a vydal se za novou význou do San Jose. V suverénně nejslabším týmu v lize však nebude mít snadné ukázat, jaký talent v něm vězí. V aktuální sezoně odehrál deset utkání a zaznamenal dva góly.

Dominik Kubalík (Ottawa Senators)

Plat v sezoně 2023/24: 2,5 milionu dolarů

Bilance v sezoně 2023/24: 9 zápasů – 2 body (2+0)

Na Dominika Kubalíka ukázalo v sedmém kole draftu v roce 2013 Los Angeles, které českého útočníka získalo ze 191. pozice. V té době už plzeňský rodák působil v týmu Sudbury Wolves a hrál v juniorské lize OHL. Tuto soutěž si zahrál také v dresu celku Kitchener Rangers, po dvou letech se ale vrátil domů.

Premiéru v extralize si odbyl v sezoně 2014/15. Odehrál 35 zápasů za Plzeň, dal tři góly a přidal čtyři nahrávky. Už v dalším ročníku ale vstřelil 25 branek a stal se nejlepším kanonýrem nejvyšší soutěže. Korunu pro krále střelců navíc dokázal obhájit a v sezoně 2016/17 se blýskl dokonce 28 góly.

V roce 2017 se vydal do KHL. Jenže v Ufě se neprosadil a vrátil se do Plzně, za kterou odehrál dvacet zápasů a přidal dalších 16 branek. Poté zamířil do švýcarského klubu Ambri-Piotta. V základní části sezony 2018/19 odehrál 50 zápasů, dal 25 branek, přidal 32 asistencí a jako první český hokejista ovládl kanadské bodování soutěže. Navíc byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy, stal se nejlepším útočníkem a dostal se i do ideální sestavy soutěže.

V létě roku 2019 zamířil do NHL. Český útočník podepsal roční kontrakt s Chicagem, které na něj získalo práva díky výměně s Los Angeles. Nasázet během premiérové sezony v NHL 30 branek, to se jen tak nevidí. Kubalík to ale dokázal, dal rovných třicet gólů, přidal 16 nahrávek a byl jedním ze tří hráčů, kteří se ucházeli o cenu pro nejlepšího nováčka. Poměrně slušně mu vyšel i druhý ročník v elitní zámořské lize. Po třech sezonách v Chicagu se přestěhoval do Detroitu, kde měl smlouvu do roku 2024, ale v létě byl vyměněn do Ottawy.

