Hrají o budoucnost. 4 hráči Slavie, kteří zatím příliš nepřesvědčili

Giannis-Fivos Botos

Čtyřiadvacetiletý řecký záložník dorazil do Slavie v létě. Obratem putoval na hostování do Karviné, za kterou odehrál skvělý podzim. Zapsal osm asistencí a v zimě se hlásil v Edenu. V lize si připsal osm startů a jeden gól, většinou ale hrává jen pár minut. Zatím nemáte pocit, že by byl hráčem, bez něhož by Slavia nemohla být…

Foto: Profimedia.cz