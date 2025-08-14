Hoši z Pobaltí. Českou ligu si v minulosti zahrálo 8 hráčů z Lotyšska, znáte je všechny?

Pokud byste v Evropě hledali typický fotbalový region, do pobaltských zemí byste pravděpodobně nezamířili. To však neplatí pro skauty mnohých českých prvoligových klubů. Ti totiž do fotbalově nepříliš známé oblasti čas od času svou pozornost upřou a mnohdy tam najdou i velmi zajímavé hráče.
Lotyšsko je většině sportovních fanoušků známé především díky tamním hokejistům, kteří se v poslední dekádě stali cenným zbožím v tuzemské extralize a před dvěma lety pro svou zemi dokonce vybojovali první medaili z mistrovství světa. Čeští příznivci si však možná vzpomenou také na osmičku lotyšských fotbalistů, jejichž příběhy najdete v následujících kapitolách.
Maksims Uvarenko (Liberec – 1 zápas)
Urostlý brankář do Čech zamířil v roce 2006 coby devatenáctiletý talent, v nejvyšší soutěži se ale neprosadil. Za liberecký Slovan v ní odchytal jediný zápas, když v dubnu 2008 v bezbrankovém souboji vychytal nulu proti Českým Budějovicím. Častěji ale objížděl druholigové stadiony, na nich v barvách Vítkovic či Jihlavy nastoupil šestašedesátkrát.
Po odchodu z českých soutěží v roce 2012 se vrátil domů do Lotyšska, následně ale působil ještě v Bulharsku, Slovensku a Norsku. Kariéru uzavřel v roce 2021.
Renars Rode (Olomouc – 2 zápasy)
Někdejší reprezentační stoper přišel z Rigy v roce 2014 do Teplic, už po půl roce se však ze Stínadel vracel zase zpátky bez jediné odehrané minuty na kontě. Česká kapitola jeho fotbalového příběhu tím ale neskončila, o dva roky později jej totiž v zimě jako posilu představila olomoucká Sigma. Ani tohle angažmá ale nakonec nemělo dlouhého trvání, během půlroku na Moravě si tak Rode alespoň stihl zahrát, když nastoupil do dvou utkání v lize a jednoho v poháru.
Kariéru si posléze okořenil působením v exotických destinacích, jako třeba v Jižní Africe, nebo Malajsii. Definitivně kopačky pověsil na hřebík v roce 2022.
Rihards Matrevics (Dukla Praha - 4 zápasy)
Dvoumetrového reprezentačního brankáře Lotyšska angažovala letos v létě pražská Dukla. Šestadvacetiletý gólman v minulosti působil také v akademii londýnského West Hamu, zkušenosti má i z nižších anglických soutěží. V Praze se pod vedením trenéra Davida Holoubka stal mezi tyčemi jedničkou a hned v druhém zápase se uvedl čistým kontem na hřišti Olomouce.
Deniss Romanovs (Slavia Praha – 5 zápasů)
Další z brankářů původem z Rigy v lednu 2009 posílil pražskou Slavii z rumunského Dinama Bukurešť. V dresu sešívaných se ale neprosadil, během ročního angažmá v lize nastoupil jen pětkrát, trpěl navíc na zranění. Už po dvanácti měsících tak hledal angažmá jinde. Našel jej v Ázerbajdžánu, několik let pak působil v Indonésii, načež v roce 2017 ukončil kariéru po sezoně v rodné Rize.
Raimonds Krollis (Liberec - 11 zápasů)
Třiadvacetiletý útočník patří k zajímavým jménům libereckého Slovanu, který si jej letos v únoru vyhlédl v italské Spezii. V minulosti se krátce mihl také v druholigovém Vyškově, v Itálii si pak dokonce zahrál Serii A. Po příchodu na sever Čech prokázal solidní produktivitu, když na jaře v devíti zápasech šestkrát skóroval.
Valerijs Šabala (2 kluby – 16 zápasů)
Někdejší stálice útočných řad lotyšské reprezentace, za niž odehrál přes padesát zápasů, má za sebou ve třiceti letech vskutku rozmanitý fotbalový životopis. Dlouhá léta patřil belgickým Bruggám, ty jej však pravidelně posílaly na více či méně úspěšná hostování. Do druhé kategorie bychom nejspíš zařadili obě štace v české lize, kde si Sabala zahrál za Příbram a Jablonec. V obou klubech strávil půl roku a vstřelil dva soutěžní góly, napevno se však do základní sestavy nikdy neprobojoval.
Jedná se o velkého fotbalového cestovatele, kromě Lotyšska, Belgie a Čech si zahrál také za kluby na Kypru, v Polsku, Slovensku, Litvě, Rumunsku, či Faerských Ostrovech.
Kaspars Gorkss (Dukla Praha – 23 zápasů)
Dlouholetý kapitán lotyšské reprezentace má bohaté zkušenosti z Anglie, kde odehrál přes 230 zápasů v druhé nejvyšší soutěži a s Readingem si vyzkoušel také Premier League. Na podzim 2015, kdy přicházel do pražské Dukly, však tyto časy už byly dávno pryč. Přesto si vytáhlý obránce během sezony v české lize vedl solidně. Odehrál 23 zápasů, z nichž se blýskl především v domácím souboji s Teplicemi, v němž k výhře Pražanů 4:0 přispěl dvěma góly. Po roce v Praze se Gorkss vrátil do Lotyšska, kde v roce 2018 ukončil aktivní kariéru.
Davis Ikaunieks (4 kluby – 103 zápasů)
Tohle jméno zná asi většina opravdových fanoušků českého klubového fotbalu. Zejména pak toho jihlavského, kde si produktivní forvard během dvou sezon vybudoval pověst nebezpečného střelce, díky čemuž si otevřel dveře do tehdy ambiciózního Jablonce. Angažmá na severu Čech mu ale nesedlo, místo pravidelného gólového přídělu se Ikaunieks trápil a nevysvobodila jej ani hostování ve Zlíně a Mladé Boleslavi.
Jabloneckou kapitolu lotyšský útočník nakonec uzavřel až po vypršení smlouvy v roce 2024, jarní část uplynulé sezony strávil v Malajsii, kde se opět naladil na střeleckou notu, když ve 20 zápasech osmnáctkrát skóroval. Od léta působí v domácí Rize.
