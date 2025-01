Horší než Češi. 5 (kdysi) „silných“ reprezentací, které jsou v žebříčku FIFA pod tuzemským výběrem

Norsko – 43. místo

Norsko bylo jedním ze soupeřů českého celku v kvalifikaci o mistrovství světa v Rusku, ale stejně jako tuzemští hráči na turnaj nepostoupilo. Obě reprezentace také chyběly na minulém světovém šampionátu v Kataru. Seveřané, se kterými český tým svedl v minulosti také boj o postup na mistrovství světa do Německa, už nějaký čas na mezinárodní scéně tápou, a je to znát také na postavení v žebříčku FIFA. Nejlépe na tom byli v polovině 90. let. V roce 1995 se dokonce ocitli na druhém místě, od přelomu tisíciletí ale spadli o několik pater dolů. Jejich nadějí na návrat na výsluní by mohl být Erling Haaland, pokud se trenérům národního celku podaří kolem superhvězdy Manchesteru City poskládat dostatečně kvalitní výběr.