Horší než Češi. 5 (kdysi) „silných“ reprezentací, které jsou v žebříčku FIFA pod tuzemským výběrem

Seveřané, se kterými český tým svedl v minulosti také boj o postup na mistrovství světa do Německa, už nějaký čas na mezinárodní scéně tápou, a je to znát také na postavení v žebříčku FIFA. Nejlépe na tom byli v polovině 90. let. V roce 1995 se dokonce ocitli na druhém místě, od přelomu tisíciletí ale spadli o několik pater dolů. Jejich nadějí na návrat na výsluní by mohl být Erling Haaland, pokud se trenérům národního celku podaří kolem superhvězdy Manchesteru City poskládat dostatečně kvalitní výběr.

Turecko – 44. místo

Stejně jako českému výběru se tomu tureckému většinou daří v kvalifikacích na Euro, ale pokud jde o mistrovství světa, už to není žádná sláva. Na vrcholné akci se reprezentace představila pouze dvakrát v historii. Poprvé v roce 1954 ve Švýcarsku, kde díru do světa neudělala, ale podruhé, v roce 2002 v Koreji a Japonsku, to skončilo ziskem bronzových medailí. To bylo také období, kdy se národní tým hřál na výsluní i v žebříčku FIFA. V roce 2004 se ocitl dokonce na pátém místě, pár let poté se ale začal propadat. Nynější 44. pozice se tureckým fanouškům jistě moc nelíbí.

