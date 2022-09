Hořkosladké vzpomínky na fotbalové mistrovství světa 1934. Čechoslováci tehdy skončili krok pod vrcholem

Mistrovství světa v Itálii v roce 1934 bylo v pořadí druhou přehlídkou toho nejlepšího, co tehdy kopalo do míče. Byli u toho i českoslovenští fotbalisté a nebýt politiky, možná se mohli vracet domů s titulem světových šampionů. V následujících kapitolách najdete vše o tomto turnaji.

Před turnajem

Výřez z oficiálního plakátu k druhému mistrovství světa ve fotbale, které se konalo v roce 1934 v Itálii. (Foto: Profimedia.cz) Stejně jako v roce 1930 nebyly na šampionátu úplně nejlepší týmy světa. Chyběla Anglie a další ostrovní celky, ale také poměrně zhrzená Uruguay – jihoamerický šampion z roku 1930 se vzdal možnosti obhajoby, jelikož nezapomněl na evropské okolky před „svým" turnajem. Nicméně i tak projevilo přání hrát dvaatřicet týmů, pročež se musela konat první kvalifikace. FIFA totiž rozhodla, že finální fáze šampionátu se zúčastní šestnáct mužstev. O tom, kdo bude klání hostit, se rozhodlo v roce 1932. Kandidovala Itálie a Švédsko. Nakonec převážily plusy pro Itálii (nutno dodat, že sliby organizátorů byly částečně plané a touha pořádat šampionát souvisela s velmocenskými ambicemi Italů, o kterých ještě bude řeč).

Kvalifikace

Z kvalifikace se mezi 16 účastníků mistrovství světa prokousali také Švédové a Argentinci, kteří spolu změřili síly v prvním kole turnaje. (Foto: Profimedia.cz) V Evropě hrálo 21 týmů v osmi skupinách. Čechoslováci vyfasovali jako soupeře Polsko. Klíč byl poměrně složitý – některé skupiny byly dvoučlenné, některé tříčlenné. Z oněch tříčlenných zase postupoval tu jeden, tu dva týmy. Československo vyhrálo 2:1 v Polsku, což nebylo veřejností vnímáno úplně pozitivně; jak už je naším zvykem, mužstvu se moc nevěřilo. Odveta se nakonec nekonala, opět úřadovala politika – polská vláda mužstvu zakázala do Prahy odcestovat. Roli v tom zřejmě hrála lehčí sympatie režimu našich sousedů k rodící se Třetí říši. Kvalifikačním sítem neprošel semifinalista předchozího turnaje – Jugoslávie. Ve vyrovnané skupině s Rumunskem a Švýcarskem skončili Jugoslávci až třetí. V zámořské části proti sobě systém svedl Spojené státy a Mexiko. Šťastnější byli nakonec Američané, kteří vyhráli 4:2. Zajímavostí je, že duel se hrál tři dny před turnajem v Itálii. Američané se totiž přihlásili pozdě a cesta lodí chvilku trvá – však se o tom přesvědčili Evropané o čtyřmi roky dříve. I proto se hrálo v dějišti turnaje. Pro Mexičany to ovšem byla hodně drahá kvalifikace.

Systém turnaje a první zápasy

V prvním kole turnaje na sebe narazili Rakušané a Francouzi. Zápas dospěl až do prodloužení, kde ho vítěznou trefou rozhodl Pepi Bican. (Foto: Profimedia.cz) Každý zápas rozhodoval o všem. Jde se dál, nebo konec. Nasazenému Československu přisoudil los na úvod Rumunsko. A byla to dřina. V Terstu naši fotbalisté po půli prohrávali 0:1, za což mohli ještě vděčit famóznímu Pláničkovi. Až po pauze se trefili Puč a Nejedlý. Když slovutný Belgičan Langenus (ano, správně, ten, co pískal finále premiérového šampionátu) pískl naposledy, znamenalo to těsnou výhru 2:1. Hned v prvním kole se s turnajem loučila líbivě hrající Argentina – krása neznamená vždycky dobrý výsledek a Švédsko bylo produktivnější. Domů záhy jela i Brazílie, mezi nejlepší osmičku se probili jen Evropané. A hádejte, kdo rozhodl bitvu Rakouska s Francií v prodloužení? Inu, Pepi Bican…

Jde do tuhého

Po úvodní výhře nad Rumunskem si ve čtvrtfinále turnaje poradili českoslovenští fotbalisté se Švýcarskem. Na cestě do finále jim stálo Německo. (Foto: Profimedia.cz) Československo mělo před sebou překážku v podobě houževnatých Švýcarů. Opět to bylo těsné a týmu se nadále mnoho nevěřilo, byť vyhrál 3:2. Hráči měli štěstí, že tehdy ještě nebyly internetové diskuse – to by si asi početli... Ale zpět k zápasu – góly dávali Svoboda, Sobotka a opět Nejedlý, který rozhodl osm minut před koncem. Do semifinále se v rakousko-uherském souboji probili Rakušané. Až v opakovaném utkání uspěli Italové a toto trio doplnili Němci (bez těch se závěr turnaje obejde málokdy).

Československý boj o titul

Momentka z finálového utkání turnaje, v němž Československo podlehlo domácí Itálii 1:2. (Foto: Profimedia.cz) V semifinále, kde Čechoslováci hráli proti Německu, to byla show Oldřicha Nejedlého. Trefil se třikrát a svůj osobní zápas s Němci vyhrál v poměru 3:1. Nikdo další se nemusel přidávat. Byl to náš nejlepší výkon na turnaji, po kterém do hotelu dorazila spousta darů a z Plzně i sud piva. Ve druhém semifinále zdolala Itálie Rakousko 1:0. Poprvé se také hrálo o bronz. Ten dobyli v dramatickém utkání Němci (3:2). Pak už bylo na řadě finále, o kterém bohužel mnoho hezkého napsat nemůžeme. Okolnosti jsou dostatečně známy. Itálie prostě musela vyhrát, čemuž napomáhal i veliký Duce ve své lóži, kde ho navštívil před utkáním švédský sudí Eklind. Z dnešního pohledu se zdá, že možná dostal „notičky". Jisté je, že jeho styl pískání vzbudil podiv všech nezávislých pozorovatelů. Italům tedy prošla poměrně ostřejší hra, i tak to ale bylo velkolepé a dramatické finále. Československo vedlo zásluhou Puče, jeho gól rozjásal asi dvoutisícový ostrůvek v italském moři (zápas sledovalo 45 tisíc diváků). Pak nastřelil Sobotka tyč. Ovšem těsně pod vrcholem přišel pád. Osm minut před koncem zápasu srovnal Orsi a v prodloužení rozhodl Schiavio. Titul zůstal doma, Itálie slavila. Stříbrný tým se ovšem doma dočkal triumfálního přivítání – od hranic až do Prahy.

Nejlepší hráči turnaje

Československý brankář František Plánička patřil k největším hvězdám turnaje. (Foto: Profimedia.cz) Nejlepším střelcem šampionátu se stal Čechoslovák Oldřich Nejedlý. Vsítil pět branek, tři z nich proti Němcům. V souhře s další hvězdou Pučem krásně ukázali, že v národním dresu si mohou rozumět i sparťan se slávistou. Nejedlému na záda šlapal Ital Schiavio. Dal „jen" čtyři góly, ale jeden z nich byl zlatý. Na inkasované branky v prodloužení jsme prostě měli „štěstí" vždycky. Status hvězd si na turnaji vysloužili i gólmani. Dlouho se vedl spor, zda je lepší František Plánička či Španěl Zamora, a asi málokdo si troufl vynášet jasné soudy – oba byli famózní a zdatně jim sekundoval Ital Combi.