Horák, Gudas a spol. Připomeňte si, jak vypadal první samostatný český tým na mistrovství světa v roce 1993 Petr Sobol Samostatná česká hokejová reprezentace hrála poprvé na mistrovství světa, které v roce 1993 hostilo Německo. K tahounům týmu patřili borci, z nichž někteří jsou dnes považováni za legendy tuzemského hokeje. Připomeňte si na videu část semifinálové bitvy se Švédskem, které nakonec vyhrálo v prodloužení a postoupilo do finále. Češi získali bronz. Český tým, který vedl Ivan Hlinka, vstoupil do turnaje v roce 1993 remízou s USA, postupně zdolal domácí výběr, Norsko, Francii, Finsko a ve čtvrtfinále vypráskal 8:1 Italy. V semifinále však vyhráli po prodloužení Švédové a na Čechy zbyl zápas o bronz. V tom nečekaně snadno porazili Kanadu 5:1 a skončili třetí. Připomeňte si, kteří hráči byli u toho? Brankáři Petr Bříza Bývalá dlouholetá opora Sparty prožila výborný turnaj. Petr Bříza odchytal všechny zápasy, stal se nejlepším brankářem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Od Janeckého po Voráčka aneb 12 českých kapitánů na mistrovstvích světa Roman Turek Roman Turek je vítězem Stanley Cupu z roku 1999 a mistrem světa z Vídně. Na šampionátu byl v roli dvojky, přes Břízu se nedostal do branky. Zdeněk Orct Juniorský mistr Evropy z roku 1988 strávil převážnou část kariéry v extralize. Dlouho byl oporou Litvínova, poté Kladna a zachytal si i za Kazaň, Slavii či Ústí nad Labem. Obránci Leo Gudas (na turnaji 1+2) Důrazný obránce, odchovanec libereckého hokeje. Jeho syn Radko válí v NHL v dresu Washingtonu. Na šampionátu hrál jednu z hlavních defenzivních rolí v českém týmu. Miloš Holaň (1+3) Držitel Zlaté hokejky za rok 1993. Působil i v NHL, v níž hrál za Philadelphii a Anaheim. Po konci hráčské kariéry přešel na trenérskou dráhu. Drahomír Kadlec (3+1) Bronzový medailista z olympijských her v Albertville a zlatý z mistrovství světa ve Vídni. Byl prvním českým střelcem na turnaji a v semifinále zařídil v poslední minutě prodloužení. Po konci hráčské kariéry začal trénovat hokejbal. Bedřich Ščerban (bez bodu) Bývalý skvělý jihlavský obránce získal šest reprezentačních bronzových medailí – pět ze světových šampionátů a jednu z olympijských her. V roce 1991 obdržel Zlatou hokejku. VÝBĚR: 7 nejostudnějších porážek v historii české hokejové reprezentace Miloslav Hořava (0+1) Stříbrný z olympijských her v roce 1982, bronzový z Albertville. Obránce Miloslav Hořava má ve sbírce také kompletní sadu světových medailí. Po konci hráčské kariéry se stal trenérem a před několika lety dovedl s Radimem Rulíkem Litvínov k premiérovému českému titulu. Antonín Stavjaňa (0+3) Další z řady bývalých skvělých hokejistů, který se stal trenérem. Úspěchy sklízel v České republice i na Slovensku. Ve sbírce má šest medailí ze světových šampionátů. Mimo jiné i zlato z Vídně. Aleš Flašar (bez bodu) Aleš Flašar býval pořádně tvrdým obráncem. Extraligový mistr s Olomoucí je momentálně asistentem trenéra v Hodoníně. Útočníci Petr Rosol (4+5) Pátý nejproduktivnější hráč turnaje. Mistr světa z roku 1985 dal na turnaji čtyři góly a přidal pět nahrávek. Dva góly dal Petr Rosol i v zápase o bronz proti Kanadě. Kamil Kašťák (2+6) Člen úderné lajny Rosol-Lang-Kašťák z olympijských her v Albertville. Zahrál si na třech světových šampionátech, nikdy ale nebyl lepší než bronzový. V Německu byl jedním z nejlepších a nejproduktivnějších hráčů týmu. 26 let v reprezentaci. Připomeňte si legendární kariéru Jaromíra Jágra Richard Žemlička (1+1) Richard Žemlička vyhrál se Spartou dvakrát extraligový titul. V pražském klubu působil také jako trenér, tato mise ale neměla dlouhého trvání. Jiří Kučera (0+5) Bronz ze šampionátu byl pro něj už čtvrtým v řadě. O dva roky později se ale dočkal a ve Vídni vybojoval konečně i zlato. Jan Čaloun (0+2) Jan Čaloun ukončil kariéru v roce 2010. Do té doby stihl vyhrát finskou ligu, v roce 1999 se stal mistrem světa a rok předtím získal zlatou olympijskou medaili v Naganu. Petr Hrbek (4+1) Další čtyřgólový střelec z turnaje v roce 1993. V české lize hrál za Spartu, Slavii, Litvínov a Havířov. V roce 1988 ho draftoval Detroit, v NHL si ale nikdy nezahrál. Byl členem bronzové party na olympijských hrách v Albertville. Tomáš Kapusta (2+2) Zlínský odchovanec Tomáš Kapusta prošel několika zámořskými soutěžemi, zahrál si na olympiádě v Lillehammeru a získal tři české tituly. První dva ve Vsetíně, třetí s mateřským Zlínem. Poté ukončil kariéru. Otakar Janecký (1+4) Někdejší skvělý útočník se neproslavil jen v Česku, ale také ve Finsku. S Jokeritem Helsinky získal čtyři ligové tituly. Dvakrát se radoval i s Pardubicemi, kde ukončil po neshodách s trenérem v roce 2004 kariéru. Ve stejném roce byl jeho dres s číslem 91 vyvěšen pod strop helsinské Hartwall arény. Roman Horák (0+1) Roman Horák strávil převážnou část kariéry v Českých Budějovicích. Zahrál si ale také za Spartu, se kterou získal dva extraligové bronzy. Třikrát v řadě hrál i na mistrovství světa a zúčastnil se také olympijských her v Lillehammeru. Stejně jako v případě Gudase i jeho syn se později etabloval v reprezentaci. VIDEO: 10 nejslavnějších gólů v dějinách české hokejové reprezentace Martin Hosták (4+4) Čtyřgólový Martin Hosták byl druhým nejproduktivnějším hráčem českého týmu na turnaji v roce 1993. Bývalý útočník, který si zahrál i v NHL, byl řadu let televizním komentátorem, nyní zastává funkci generálního manažera ve Zlíně. Radek Ťoupal (2+5) Radek Ťoupal hrál na dvou olympijských hrách i dvou světových šampionátech. Ve sbírce má dva bronzy a stejnou medaili získal i v extraligové sezoně 1993/94 s Českými Budějovicemi. Jiří Doležal (5+1) Někdejší útočník, který hrával za Spartu i Slavii, získal na světových šampionátech čtyři medaile. Autor pěti branek z německého turnaje je vybojoval v letech 1987, 1989, 1990 a 1993. Všechny měly jedno společné – byly totiž bronzové. V Německu otevřel skóre semifinálového i bronzového zápasu. Josef Beránek (3+3) Dobrý turnaj prožil také olympijský šampion z Nagana Josef Beránek, který ke třem gólům přidal stejný počet přihrávek. Pětinásobný extraligový šampion (třikrát se Vsetínem a dvakrát se Slavií) strávil podstatnou část kariéry v NHL, kde odehrál v dresech Edmontonu, Philadelphie, Vancouveru a Pittsburghu téměř 600 zápasů.

