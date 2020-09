Holoubkovy děti. Toto jsou čtyři teenageři, kteří se dostali do nominace na Skotsko

Na Slovensku si reprezentační premiéru odbyl Adam Hložek, který se stal nejmladším hráčem v reprezentační historii. To by se už dnes večer ale mohlo změnit. Sesadit ho z pomyslného trůnu totiž může jeho parťák ze Sparty Adam Karabec, jemuž je teprve sedmnáct let. Mladý záložník má přesto na kontě už 12 ligových startů.

Jáchym Šíp (Sigma Olomouc) – 17 let

Sedmnáct let má také Jáchym Šíp. Talent olomoucké Sigmy se sice dostal do reprezentace, v lize ale neodehrál ještě ani jednu minutu. Do dospělé reprezentace poskočil z výběru do dvaceti let, nečeká se však, že by se proti Skotům dostal na hřiště.

Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia