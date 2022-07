Holobradí šampioni. Toto jsou 4 nejmladší čeští vítězové Stanley Cupu v historii

Na konci sezony 2021/22 zvedl jeden český hokejista nad hlavu Stanley Cup. Byl to gólman Pavel Francouz, jemuž se to podařilo ve věku 32 let. Jiní tuzemští borci to dokázali podstatně dříve.