Holobradí šampioni. 4 nejmladší čeští vítězové Stanley Cupu v historii

Na konci sezony 2021/22 zvedl zatím naposled český hokejista nad hlavu Stanley Cup. Byl to gólman Pavel Francouz, jemuž se to podařilo ve věku 32 let. Jiní tuzemští borci to dokázali podstatně dříve.



Velmi blízko byl v roce 2016 k zisku Stanley Cupu útočník Tomáš Hertl. Kdyby San Jose neprohrálo finálovou bitvu s Pittsburghem, stal by se ve 22 letech jedním z nejmladších českých šampionů v historii. To, co se však nepovedlo Hertlovi, zvládl posléze Jakub Vrána v dresu Washingtonu. Přesto byl ve chvíli, kdy si sáhl na trofej, stále starší než čtyři nejmladší Češi, kteří zvedli pohár v minulosti nad hlavu. Najdete je v následujících kapitolách.

Jiří Fischer – 21 let Nebýt vážných zdravotních problémů, Jiří Fischer se klidně mohl prohánět po ledě v NHL podstatně déle, než tak činil. Poslední sezonu ale odehrál v ročníku 2005/06. V roce 2002, společně s Dominikem Haškem a Jiřím Šlégrem, vybojoval pro Detroit Stanley Cup. V play-off odehrál 22 zápasů, ve kterých dal tři branky a přidal stejný počet asistencí. Zdálo se, že v 21 letech má celou kariéru před sebou, ve vyřazovacích bojích pak ale přidal už jen jedenáct dalších duelů. Foto: Profimedia.cz

Martin Škoula – 21 let Martin Škoula oficiálně ukončil kariéru v roce 2015. Bývalému obránci bylo 36 let. Předtím však strávil několik vydařených sezon v NHL, kde si zahrál za Anaheim, Dallas, Minnesotu, Pittsburgh či New Jersey. Zámořskou kariéru ale načal v Coloradu, v jehož dresu strávil necelých pět sezon a kde v roce 2001 slavil společně s Milanem Hejdukem zisk Stanley Cupu. Škoula k němu pomohl v play-off jedním gólem a čtyřmi nahrávkami. V té době mu bylo teprve 21 let. Foto: Profimedia.cz

Petr Svoboda – 20 let Petra Svobodu má každý spojeného se zlatým gólem, který českým hokejistům přinesl olympijský titul v Naganu. Bývalý výtečný obránce toho ale dokázal daleko víc. V NHL odehrál přes 1100 zápasů, ve kterých zaznamenal 448 (62+386) kanadských bodů. Chlapi pro vyřazovací boje. 13 Čechů, kteří během kariéry odehráli přes 100 zápasů v play-off NHL Osm let strávil v Montrealu, čtyři v Buffalu, zahrál si také za Philadelphii a v roce 2001 se se soutěží loučil v dresu Tampy Bay. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl v sezoně 1985/86, ve které získal Stanley Cup s týmem Canadiens. Bylo mu pouhých 20 let. Foto: Prfofimedia.cz

Jaromír Jágr – 19 let Jaromír Jágr v zámoří hrával za Calgary, Floridu, New Jersey, Boston, Dallas, Philadelphii, New York Rangers, Washington a Pittsburgh, v němž strávil dlouhých jedenáct sezon, během kterých získal řadu prestižních individuálních ocenění a dvakrát vyhrál Stanley Cup. Když ho zvedl nad hlavu poprvé v roce 1991, bylo mu teprve devatenáct let. Žádný mladší Čech ho dosud nepřekonal. Foto: Profimedia.cz