Holobrádci s přesnou muškou. 6 nejmladších střelců v historii samostatné české ligy

6. Antonín Fantiš - 17 let, 24 dní

Antonín Fantiš debutoval v české lize už v 16 letech. Není moc hráčů, kteří by si odbyli premiéru dříve než on. Ofenzivní záložník si vybojoval stálé místo v sestavě Příbrami a zaujal například Celtic Glasgow nebo Juventus, kde byl v roce 2009 na testech. Udělal prý dobrý dojem, místo do Itálie ale přestoupil v následujícím roce do Baníku Ostrava. V tu chvíli měl na kontě dva ligové góly, přičemž ten premiérový vstřelil 9. května 2009 v domácím utkání proti Olomouci. Bylo to nedlouho po sedmnáctých narozeninách. Na hřiště se dostal od začátku druhého poločasu, kdy nahradil Lukáše Nechvátala a dokonal vítězný obrat. Příbram od 24. minuty prohrávala a vyrovnávací trefu zařídil na začátku druhého dějství hlavičkou Tomáš Borek. Když už se zdálo, že si soupeři rozdělí body, rozhodl v 90. minutě o vítězství domácích hlavou mladičký Fantiš.