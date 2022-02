Holobrádci s přesnou muškou. 5 nejmladších střelců v historii české ligy od sezony 1997/98

Jen čtyřem fotbalistům se povedlo dát v nejvyšší tuzemské fotbalové soutěži od sezony 1997/98 gól, ještě když jim bylo 16 let. Další borec to zvládl necelý měsíc po sedmnáctých narozeninách. Víte, kteří teenageři to byli? Dozvíte se to v následujících kapitolách.