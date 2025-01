Holobrádci s přesnou muškou. 16 nejmladších střelců v historii Liverpoolu

Kdy je ideální čas pro zařazení mladého fotbalisty do sestavy seniorského mužstva? Na tuto otázku neexistuje žádná jednoznačná ani správná odpověď. Někdo si odbude debut mezi dospělými třeba až ve dvaceti letech, jiný jen nedlouho poté, co dostane občanku.



Část 1 / 17



Jsou trenéři, kteří se toho nebojí a pustí na hřiště hráče, který by měl podle věku působit ještě v dorosteneckém či juniorském celku. A někdy se stane, že nadaný teenager splatí kouči důvěru a dokonce se prosadí i brankově. Podívali jsme se do předlouhé historie jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů všech dob a vybrali jsme absolutně nejmladší střelce v dějinách Liverpoolu. Všem bylo v době, kdy dali první gól v dresu Reds, méně než 19 let. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 17 16. Harvey Elliott – 18 let, 10 měsíců, 2 dny Bývalý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp se na adresu Harveyho Elliotta několikrát velmi pochvalně vyjádřil a velmi brzy mu dal šanci zahrát si v Premier League. Naneštěstí se však v polovině září 2021 vážně zranil, utrpěl zlomeninu kotníku a skoro pět měsíců byl na marodce. Ale jen pár dnů poté, co se vrátil na hřiště, dal na začátku února 2022 svůj debutový gól mezi dospělými ve čtvrtém kole FA Cupu proti Cardiffu. Dva měsíce před 19. narozeninami šel na hřiště jako střídající hráč a v 76. minutě na Anfield Road gól na 3:0, kterým zpečetil skóre a postup do další fáze soutěže. V Liverpoolu působí talentovaný mladík i nyní, ale i v aktuální sezoně jej zastavilo v rozletu zranění, konkrétně zlomenina nohy, kvůli které zmeškal 14 utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 17 15. David Fairclough – 18 let, 9 měsíců, 30 dnů David Fairclough strávil nejdelší – a nejúspěšnější – část kariéry v Liverpoolu. V dresu Reds odehrál anglický útočník 98 ligových zápasů, v nichž nastřílel 34 branek a pomohl klubu ke třem mistrovským titulům a dvěma trofejím v Poháru mistrů evropských zemí. Střelecká šlechta. 11 nejlepších kanonýrů Liverpoolu v předlouhé historii klubu Fairclough byl nazýván „supernáhradníkem“ a zřídkakdy byl členem základní sestavy, ale jakmile naskočil na hřiště z lavičky, byl pokaždé čerstvou krví, která okysličila výkon mužstva. Jako by jeho kariéru předznamenal už zápas, v němž dal svou první branku za Liverpool. Bylo to 4. listopadu 1975, kdy naskočil na plac jako střídající hráč a pomohl gólem k demolici Realu Sociedad výsledkem 6:0. V tu chvíli se stal nejmladším střelcem klubu v evropských pohárech. Z Anfield Road odešel v roce 1983, kdy zamířil do švýcarského Luzernu. Profesionální dráhu uzavřel v roce 1991 v dresu Wiganu Athletic.

Pokračování 4 / 17 14. Sheyi Ojo – 18 let, 7 měsíců, 1 den Na podzim roku 2011 svedl Liverpool tvrdý boj s mnoha dalšími kluby – včetně Chelsea – o talentovaného anglického forvarda. Sheyi Ojo se stal nakonec kořistí Reds, kteří za něho zaplatili dva miliony liber. V tu chvíli mu bylo pouhých 14 let. Nezapomenutelní. 12 person Liverpoolu, jež se zapsaly do dějin klubu originálními vousy a kníry Za Liverpool však nakonec odehrál jen osm ligových zápasů - všechny v sezoně 2015/16. Gól v dresu klubu vsítil 20. ledna 2016 v utkání FA Cupu proti Exeteru. Střetnutí, v němž si odbyl týmový debut, skončilo remízou. Trenér Klopp mu však dal šanci i v opakovaném utkání, v němž dal svůj premiérový – a jediný – gól v dresu Reds, jímž pomohl k vítězství 3:0. Další už nepřidá, protože po sérii hostování se v roce 2022 upsal Cardiffu a loni v létě odešel do slovinského Mariboru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 17 13. Alan A’Court – 18 let, 5 měsíců, 14 dnů Dlouhých 13 sezon strávil v dresu Liverpoolu anglický útočník Alan A’Court, z nichž většinu (8) odehrál v letech 1954 až 1962 s Reds ve druhé nejvyšší soutěži, ze které však pomohl mužstvu zpět mezi elitu. Svůj první gól vstřelil 14. března 1953 v zápase se Sunderlandem, který Liverpool vyhrál 2:0. Tihle borci se pro sebe narodili. 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Když se s Anfield Road po sezoně 1964/65 loučil, měl na kontě 381 ligových utkání (včetně druhé nejvyšší soutěže) a 63 branek. Nastoupil také pětkrát v reprezentačním dresu Anglie a dal jednu branku. Kariéru ukončil v roce 1966 v dresu Tranmere, krátce se pak věnoval trénování. Zemřel v roce 2009 ve věku 75 let.

Pokračování 6 / 17 12. Robbie Fowler – 18 let, 5 měsíců, 13 dnů Říkalo se mu Bůh. Hned během premiérové sezony 1993/94 dal Robbie Fowler v prvních třinácti zápasech 12 gólů. Ten premiérový dal 22. září 1993 do sítě Fulhamu ve druhém kole Ligového poháru a pomohl Liverpoolu k výhře 3:1. Do konce soutěžního ročníku zvládl nastřílet také nejrychlejší hattrick v historii Premier League. Arsenalu dal tři góly v rozmezí pouhých 4 minut a 33 vteřin. Králové hattricků. 6 klubů, jejichž hráči zaznamenali nejvíc třígólových zápasů v historii Premier League Do roku 1997 zvládl ve třech po sobě jdoucích sezonách nasázet soupeřům víc než třicet branek. V roce 2001 pomohl sedmnácti góly vybojovat tři cenné poháry – Pohár UEFA, FA Cup a Ligový pohár. Pak odešel za 12 milionů liber na dvě sezony do Leedsu, odkud se přes Manchester City vrátil zpátky do Liverpoolu, aby spolu s Barošem a Šmicerem zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 17 11. Jamie Redknapp – 18 let, 5 měsíců, 12 dnů V devadesátých letech minulého století patřil anglický záložník Jamie Redknapp k pilířům mužstva Liverpoolu. Talentovaného hráče si vytáhl z Bournemouthu manažer Kenny Dalglish, který za sedmnáctiletého mladíka zaplatil 350 tisíc liber. Tehdy patřil k největším nadějím anglického fotbalu a v dané době šlo o mimořádně vysokou cenu za tak mladého fotbalistu. Na Anfield Road odehrál 11 sezon, během nichž nastoupil do 237 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 30 branek. Tu první vstřelil 7. prosince 1991 do sítě Southamptonu a pomohl k remíze 1:1. Shodou okolností právě v tomto klubu pak o 14 let později zakončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 17 10. Lewis Koumas - 18 let, 5 měsíců, 9 dnů Když odcházel loni v létě útočník Lewis Koumas na hostování do druholigového Stoke City, mířil tam jako desátý nejmladší střelec gólu v předlouhé historii Liverpoolu. Premiérové trefy se dočkal v utkání pátého kola FA Cupu na domácím hřišti se Southamptonem. Nastoupil v základní sestavě a těsně před odchodem do šaten propálil pravačkou gólmana Lumleyho. Když v 63. minutě odcházel ze hřiště, nahradil ho ještě mladší borec, který se také premiérově zapsal mezi střelce a figuruje v tomto žebříčku o pár příček výš - Jayden Danns. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 17 9. Stefan Bajcetič - 18 let, 2 měsíce, 4 dny Má srbské kořeny, španělské občanství a patří anglickému klubu. Stoper či defenzivní záložník Stefan Bajcetič fotbalové vyrůstal v Celtě Vigo, odkud se přesunul na ostrovy a upsal se Liverpoolu. Profesionální debut mezi dospělými si odbyl v srpnu 2022, kdy nastoupil jako náhradník do utkání proti Bournemouthu (9:0). Nedlouho poté si odbyl premiéru v Lize mistrů a stal se nemladším hráčem Reds v historii této soutěže. Dva dny po Vánocích v roce 2022 pak vsítil svůj první gól, když se podílel na vítězství 3:1 na hřišti Aston Villy. Stal se v tu chvíli třetím nejmladším liverpoolským střelcem branky v historii Premier League. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 17 8. Jimmy Melia – 18 let, 1 měsíc, 16 dnů Rovnou ze školních lavic, coby patnáctiletý klučina, vstoupil do slavného Liverpoolu v roce 1952 záložník Jimmy Melia. V den svých sedmnáctých narozen – 1. listopadu 1954 pak podepsal profesionální smlouvu na Anfield Road. Debut v rudém dresu seniorského týmu si odbyl 17. prosince 1955 ve druhé nejvyšší soutěži, kterou tehdy Liverpool hrál, a byla to premiéra jako hrom. Reds tehdy rozmetali Nottingham Forest 5:2 a Melia k tomu přispěl jedním gólem. V ligových soutěžích k němu v dalších letech přidal ještě 75 přesných tref. 8 slavných výher Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League. Přidají Reds v nové sezoně další? S Anfiled Road se rozloučil po deseti sezonách, během nichž pomohl klubu zpátky do nejvyšší soutěže. Ve svém posledním ročníku získal s týmem mistrovský titul, a to i přesto, že v jeho průběhu přestoupil do Wolwerhamptonu. V dané sezoně měl totiž za Liverpool odehráno dost utkání na to, aby byl zapsán jako člen vítězného celku. Hráčskou kariéru ukončil v roce 1972 v dresu Crewe a vydal se na trenérskou dráhu. Největšího úspěchu jako kouč dosáhl v roce 1983, kdy přivedl mužstvo Brighton & Hove Albion do finále FA Cupu.

Pokračování 11 / 17 7. Jayden Danns - 18 let, 1 měsíc, 12 dnů Liverpoolský rodák a odchovanec Jayden Danns je čerstvým přírůstkem v tomto seznamu. Debutový gól v dresu Reds vstřelil v únoru 2024 v utkání pátého kola FA Cupu proti Southamptonu. Na hřiště nastupoval jako náhradník v 63. minutě za stavu 1:0 pro domácí, ale po deseti minutách zvýšil svou první brankou mezi dospělými na 2:0, a ještě než rozhodčí pískl naposled do píšťalky, přidal druhý gól a pečetil skóre na 3:0. Za svůj výkon sklidil ovace 60 tisíc diváků na Anfield Road. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 17 6. Raheem Sterling – 17 let, 10 měsíců, 12 dnů Raheem Sterling střílel od roku 2015 sedm sezon góly v dresu Manchesteru City, čímž si u fanoušků Liverpoolu vysloužil zařazení do škatulky „zrádce“, protože k arabským šejkům odešel především kvůli nadstandardně tučné výplatě. Jeho teenagerovská léta jsou však spojeny s Anfield Road. Perspektivního mladíka získal z Queens Park Rangers v roce 2010 tehdejší manažer Rafael Benítez za 600 tisíc liber a jak se později ukázalo, měl opravdu dobrý čich na mimořádný talent. Ať táhne! 78 % fanoušků Liverpoolu už nechce Sterlinga v klubu Sterling v Liverpoolu rychle ukázal, že má na Premier League a ani nemusel čekat moc dlouho na první šanci v elitní soutěži. Debutoval 24. března 2012 proti Wiganu a stal se tehdy třetím nejmladším hráčem v historii klubu – bylo mu 17 let a 107 dní. Na premiérový gól v soutěžním utkání si však musel počkat ještě sedm měsíců. Dočkal se 20. října 2012 a jeho branka rozhodla utkání s Readingem (1:0). Když v létě roku 2015 přestupoval do Manchesteru City, dostal za něho Liverpool 49 milionů liber. Nyní je hráčem Arsenalu, kde je na hostování z Chelsea. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 17 5. Ki-Jana Hoever - 17 let, 8 měsíců, 7 dnů Pouhopouhé čtyři zápasy odehrál v dresu Liverpoolu nizozemský obránce Ki-Jana Hoever a ani jedinkrát nenastoupil v Premier League, přesto se v září 2019 zapsal mezi absolutně nejmladší střelce v klubové historii. Ve třetím kole Ligového poháru pomohl gólem k vítězství Reds 2:0 nad MK Dons. Už v lednu téhož roku se stal nejmladším hráčem v dějinách Liverpoolu, který nastoupil do zápasu FA Cupu a zároveň třetím nejmladším ve všech soutěžích. Téměř přesně rok po brance, jež z něho udělala pátého nejmladšího střelce v historii klubu, přestoupil za devět milionů liber do Wolverhamptonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 17 4. Jordan Rossiter – 17 let, 5 měsíců, 30 dnů Když anglický záložník Jordan Rossiter vstřelil v roce 2014 ze třiceti metrů svůj první gól v dresu Liverpoolu, málokdo asi čekal, že to bude jeho poslední trefa v barvách slavného klubu. Bylo to 23. září 2014 v utkání třetího kola Ligového poháru proti Middlesbrough. Jenže vývoj talentovaného mladíka, který prošel všemi anglickými mládežnickými reprezentacemi, se i vinou zranění zastavil a on nakonec za Reds odehrál jen pět utkání, z toho jediné v Premier League. Legendy, vůdci a pracanti. 18 nejlepších hráčů, kteří oblékali dres Liverpoolu v 21. století V roce 2016 se s Anfield Road rozloučil a zamířil do skotského Glasgowa k Rangers, ale ani tam příliš šancí nedostával. Když vstřelil svou první branku v Liverpoolu, mluvilo se o něm jako o novém Stevenu Gerrardovi. Nyní je mu 27 let a kope třetí anglickou ligu v Shrewsbury. Zdá se, že srovnání s legendou Liverpoolu bylo hodně přitažené za vlasy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 17 3. Michael Owen – 17 let, 4 měsíce, 22 dnů Michael Owen vlétl na profesionální fotbalovou scénu jako teenager na konci 90. let minulého století. Už v debutovém utkání zaznamenal premiérový gól za Reds a během prvních dvou sezon jich nastřílel šestačtyřicet. První branku vsítil 6. května 1997 v Premier League Wimbledonu, ale Liverpool tehdy utkání prohrál 1:2. 20 fotbalistů, jimž experti věštili zářivou budoucnost. U většiny se tvrdě spletli Mnoho fanoušků Liverpoolu dodnes nemůže Owenovi zapomenout, že se po ročním angažmá v Realu Madrid nevrátil zpátky na Anfield Road. To, že zamířil do Newcastlu, by mu nejspíš odpustili, ale že od roku 2009 strávil tři sezony v Manchesteru United, se dá z jejich pohledu překousnout jen těžko. Když ale někdejší zázračné dítě anglického fotbalu hrálo v rudém dresu Liverpoolu, fanoušci ho doslova zbožňovali. Z historie už nikdo nevymaže jeho 158 gólů, které za Reds nastřílel, ani fakt, že klubu pomohl k šesti trofejím (dva Ligové poháry, FA Cup, FA Community Shield, Pohár UEFA a Superpohár). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 17 2. Kaide Gordon - 17 let, 3 měsíce, 4 dny Ofenzivní záložník Kaide Gordon je produktem akademie Derby County. V roce 2021 si mladý talent vyhlédl kouč Jürgen Klopp a za přibližně tři miliony liber ho přivedl na Anfield Road. Záhy si odbyl debut v soutěži dospělých, když zasáhl do utkání Ligového poháru proti Norwichi, kde je momentálně z Liverpoolu na hostování. O pár měsíců později - v lednu 2022 - nastoupil i v zápase FA Cupu proti Shrewsbury. Dal v něm gól, kterým pomohl k výhře 4:1 a stal se druhým nejmladším střelcem v dějinách klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 17 1. Ben Woodburn – 17 let, 1 měsíc, 14 dnů Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp v roce 2016 prohlásil, že by měl klub začít zpívat oslavné písně na adresu Bena Woodburna. Talentovaný ofenzivní záložník se německému kouči líbil tak moc, že mu dal dokonce pětkrát šanci i v Premier League a stal se tak třetím nejmladším hráčem v historii Reds, který si zahrál v nejvyšší soutěži. Příležitost dostal i v pohárových střetnutích a v Ligovém poháru se zapsal do klubových análů. 26. listopadu 2016 totiž vstřelil v pátém kole této soutěže branku do sítě Leedsu, kterou pomohl k vítězství 2:0. Zároveň se stal nejmladším střelcem v dějinách Liverpoolu. Woodburn se sice narodil v anglickém Nottinghamu, ale už od 14 let reprezentuje Wales, kam sahají jeho rodinné kořeny. Je to pracovitý fotbalista, jeho kariéru však zásadním způsobem ovlivnilo vážné zranění nohy v říjnu roku 2019. Na hřiště se vrátil po pěti měsících, ale do kádru Reds už se neprobojoval. Nyní je mu 25 let, ale další branky v dresu Reds se už nedočká, protože v létě 2022 odešel z Anfield Road do Prestonu, odkud se loni v létě přesunul do Salfordu a kope ve čtvrté nejvyšší ostrovní lize. Foto: Profimedia.cz