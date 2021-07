Holešova cena letí nahoru. Podívejte se, kolik stojí česká hvězda fotbalového EURA

Jsou tomu dva roky, co se Tomáš Holeš stal posilou Slavie. Do Edenu původně přicházel jako alternativa za Vladimíra Coufala, po roce se ale přesunul z pravého kraje obrany do středu zálohy.

Ve Fortuna lize odehrál v uplynulém ročníku 24 zápasů, ve kterých dal šest branek. Blýskl se také trefou do sítě Arsenalu a po zásluze se dostal i na EURO. Úvodní zápas proti Skotsku začal mezi náhradníky, pak ale nahradil Alexe Krále a zabydlel se v základní sestavě.

Parádní zápas osmadvacetiletý Holeš odehrál v osmifinále proti Nizozemcům. Nejen, že ze hry vyřadil hvězdy Oranjes, ale sám dal úvodní gól zápasu a poté připravil pojišťovací trefu pro Patrika Schicka.

Po šampionátu okolo něj údajně začal kroužil Anderlecht, Holeš ale zůstává v Edenu. A případní zájemci si za něj budou muset také pořádně připlatit. Zatímco ještě na konci května u něj renomovaný portál transfermarkt.de uváděl cenovku čtyři miliony eur, teď je už o tři miliony eur dražší. Jeho cena se tak blíží k 200 milionům korun.

Foto: Profimedia.cz