Holobradí šampioni. Toto jsou 4 nejmladší čeští vítězové Stanley Cupu v historii

Velmi blízko byl v roce 2016 k zisku Stanley Cupu útočník Tomáš Hertl. Kdyby San Jose neprohrálo finálovou bitvu s Pittsburghem, stal by se ve 22 letech jedním z nejmladších českých šampionů v historii. To, co se však nepovedlo Hertlovi, zvládl předloni Jakub Vrána v dresu Washingtonu. Přesto byl ve chvíli, kdy si sáhl na trofej, stále starší než čtyři nejmladší Češi, kteří zvedli pohár v minulosti nad hlavu. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.