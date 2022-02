Hodnotnější než David Moberg Karlsson ze Sparty. 5 nejdražších fotbalistů v historii japonské ligy

Japonská liga je pro českého fanouška poměrně exotickou soutěží. Dosud si v ní zahráli jen čtyři tuzemští fotbalisté - Pavel Horváth, Ivan Hašek, Ivo Ulich a Martin Müller. Žádný z nich však nepřestupoval do země vycházejícího slunce za poplatek z české ligy. To před pár týdny Švéd David Moberg Karlsson odešel z Letné do Urawy za jeden milion eur. Mezi nejdražší hráče v historii japonské ligy se však nezařadil. Kdo patří k nejhodnotnějším nákupům v historii J1 League? Na to odpovídají následující kapitoly.

5. Rony (Brazílie) – 3,7 milionu eur Tržní cena šestadvacetiletého Brazilce Ronyho dnes činí podle portálu TransferMarkt rovných deset milionů eur. Momentálně je útočníkem Palmeirasu, kam přestupoval před dvěma lety z Athletika Paranaense za šest milionů eur. Ještě o tři roky dříve – v zimě 2017 – se stal přestupovým cílem japonského klubu Albirex Niigata, který za tehdy jednadvacetiletého talentovaného mladíka vysázel jeho zaměstnavateli – Cruzeiru – 3,7 milionu eur.

4. Diego Souza (Brazílie) – 4 miliony eur Brazilských fotbalistů se jménem Diego Souza bychom našli v historii několik. Ten patrně nejslavnější se objevil i v reprezentaci „kanárků“ a momentálně je v 36 letech hráčem Gremia. Jeho o rok starší jmenovec spojil značnou část kariéry s Japonskem a dodnes je díky přestupu z ledna roku 2009 čtvrtým nejdražším hráčským nákupem v historii J1 League. Tehdy už měl na triku působení ve třech tamních klubech, ve dvou však byl na hostování z Palmeirasu. Šlo o jediný zaplacený transfer jeho kariéry a přesunul se tehdy za čtyři miliony eur z celku Tokio Verdy do týmu Kjóto Sanga. V novém působišti pak strávil dvě sezony. Ještě než v roce 2019 udělal za sportovní dráhou tečku, stihl hrát v dalších dvou japonských klubech.

3. Fabrício (Brazílie) – 5 milionů eur Brazilský forvard Fabrício není v Evropě příliš známý, přestože hrál sedm sezon v portugalském klubu Portimonense. Až na poslední ročník však mužstvo nikdy nepůsobilo v nejvyšší soutěži. Během kariéry hrál kromě klubů ve vlasti také v Číně a v Japonsku, kam přestoupil právě z Portugalska v roce 2018 za pět milionů eur. Upsal se tehdy celku Urawa Reds, s nímž vybojoval mistrovský titul i vítězství v tamním Poháru. Od loňského léta už je ale opět hráčem Portimonense. Foto: Profimedia.cz

2. Hiroši Kijotake (Japonsko) – 5,1 milionu eur Druhým nejdražším hráčem v historii J1 League je domácí borec, který však zpět do vlasti zamířil přes angažmá v několika evropských klubech. Hiroši Kijotake odešel v roce 2012 za jeden milion eur z Osaky do německého Norimberku a po dvou letech změnil v Bundeslize dres, když za 4,3 milionu eur přestoupil do Hannoveru. Samurajové v Německu. 6 Japonců, kteří válčí ve fotbalové Bundeslize V Německu si vybojoval velmi dobré jméno a vysloužil si největší transfer své kariéry – v roce 2016 se stěhoval za šest a půl milionu eur do Sevilly, kde však odehrál pouze čtyři ligové zápasy a jinak nedostal téměř šanci. Když v zimě roku 2017 přišla nabídka z Osaky, odkud do Evropy o pět let dříve vyrážel, nezaváhal a přijal ji. Z Japonska putovalo do Španělska přes pět milionů eur. Foto: Profimedia.cz