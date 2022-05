Hodně žádaný Brazilec. Podívejte se, které ligové kluby chtějí Eduarda Santose

Na podzim hrál ještě za Karvinou, která po sezoně spadla. To už jej ale tolik nemuselo trápit, během jara totiž Eduardo Santos úspěšně hostoval v Plzni, s níž vyválčil domácí titul. Ve Viktorce se rychle zabydlel v sestavě a podával velmi dobré výkony - jak na postu stopera, tak i na kraji obrany. Na západě Čech by si pochopitelně přáli, aby u nich Santos pokračoval, ovšem třicet milionů korun, které za něj v Karviné žádají, je v tuto chvíli pro Plzeň moc.

Situaci okolo Santose sledují také v Baníku, který do příští sezony povede nový kouč Pavel Vrba. Brazilský bek je na seznamu jeho vytipovaných posil údajně hodně vysoko, ovšem stejně jako v případě Plzně může být problém vysoké odstupné. Ostravané navíc dotahují příchod stopera Ladislava Takácse ze Slavie.

Slavia Praha

Do hry o Eduarda se podle zákulisních informací vložila i Slavia, která bude otázku stoperů řešit. Davida Hovorku totiž v posledních letech provázejí zdravotní problémy, Ondřej Kúdela asi odejde a duo Aiham Ousou – Taras Kačaraba v některých zápasech nepůsobilo tak pevně. Že by tedy v Edenu vsadili na Eduarda Santose? Ten by mohl zaskočit i na pravém kraji obrany, kde ve Slavii vládl Alexander Bah. Ten je totiž na odchodu.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia