Hodně silný tým. Takto by vypadala ideální jedenáctka anglické Premier League po první pětině sezony

Brankář: Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)

Šťastnou ruku měli letos v létě manažeři Tottenhamu, když poslali do Empoli 20 milionů eur za italského gólmana Guglielma Vicaria. Sedmadvacetiletý borec nikdy nechytal v žádném (ani mládežnickém) reprezentačním výběru Squadry Azzury, ale nyní si velmi naléhavě říká o premiérovou pozvánku do národního týmu. V sezoně 2013/14 se objevil v Udine, ale neodchytal jediné střetnutí a dalších šest let se pak potloukal po nižších italských soutěžích. Od ročníku 2020/21 je ale součástí Serie A. První šanci mu dali v Cagliari, ale svůj talent pořádně předvedl až na hostování v Empoli, kam v roce 2022 přestoupil za osm a půl milionu eur. Jen jedna sezona mu stačila k tomu, aby vyšrouboval svou tržní cenu na více než dvojnásobek a přestoupil do Premier League. V dresu Spurs odchytal všech osm ligových utkání, inkasoval jen osm branek a také díky jeho kvalitním výkonům Tottenham tr