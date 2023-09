Hodně nepovedené angažmá. Připomeňte si 6 propadáků kouče Karla Jarolíma u české fotbalové reprezentace

Pokračování 3 / 7

Česká republika – Ázerbájdžán 0:0 (2016, kvalifikace MS)

Češi měli co napravovat a tři dny po porážce v Německu přivítali doma Ázerbájdžán. Jarolímovi svěřenci si v Ostravě chtěli spravit chuť, upadli ale ještě do větší šedi. Dočkal a spol. totiž nedokázali najít recept na obranu soupeře, nevytvořili si skoro žádnou šanci a uhráli jen bezbrankovou remízu. Byl to už třetí zápas v řadě, kdy mužstvo nedalo gól.

