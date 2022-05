Hložka lákají do Bundesligy. 4 německé velkokluby, do kterých by mohl zamířit

Devatenáctiletý Hložek v pohárovém finále proti Slovácku odehrál pravděpodobně poslední zápas za Spartu. Kam povedou jeho další kroky? Jendou z možností je německá Bundesliga, kde o něj usilují hned čtyři slavné kluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Bayern Mnichov Tak to by byla pecka. Bayern je jasnou německou jedničkou, pravidelně patří taky k favoritům Ligy mistrů. Bavorský klub ale nejspíš opustí Robert Lewandowski, jenž má namířeno do Barcelony, a celek z Mnichova za něj bude muset najít náhradu. Už nějakou dobu se šušká o tom, že Bayern chce Adama Hložka. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Borussia Dortmund Dříve za Dortmund hrávali Patrik Berger, Jan Koller a Tomáš Rosický. Pak dlouho nic, i když čas od času se psalo o tom, že Borussia by některého z českých fotbalistů ráda přivedla. Teď je slavný německý klub údajně ve hře o Hložka, okolo něhož krouží už déle. V Dortmundu by mohl nahradit Erlinga Haalanda, jenž míří do Manchesteru City. Foto: Profimedia.cz

RB Lipsko Bayern a Dortmund, to jsou ohromně silné značky. Už několik let je za nimi ale v závěsu Lipsko, které už dlouhou dobu skvěle pracuje s mladými hráči. I proto má vedení klubu kroužit taky okolo Hložka. Pro toho by mohlo být působení v Lipsku ideální mezistanicí k přestupu do některého z ještě slavnějších celků. Foto: Profimedia.cz