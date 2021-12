Hložek a Liverpool. 5 skvělých útočníků, se kterými by se rval o místo v sestavě Reds

Soupiska Liverpoolu je plná velkých hvězd. Prosadit se mezi nimi, to by byla pro Adama Hložka obrovská výzva. Pokud by na Andfield Road nakonec zamířil, musel by svést obrovský boj o místo v sestavě. S kým by o ni soupeřil? Jména pěti největších útočných hvězd Liverpoolu najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz