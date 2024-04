Hledá se náhrada za Svědíka. Podívejte se, kdo by mohl převzít Slovácko

Václav Jílek

V lize vedl Spartu a Olomouc, kde načal i letošní ročník. Start do jara ale Sigmě nevyšel a Václav Jílek skončil. Od té doby je bez práce, to by ovšem nemuselo trvat dlouho. Sedmačtyřicetiletého kouče, jenž působil i v roli asistenta u mládežnických reprezentací, měl do Slovácka doporučit sám Svědík.