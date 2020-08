Havlát a spol. 5 hokejistů, kteří před 18 lety vytvořili českou kolonii v Ottawě

V Ottawě si na české hokejisty v posledních letech moc nepotrpí. Senátoři dokonce po tuzemských mladících moc nesahají ani v draftech. Od roku 2011 si vybrali jen útočníka Filipa Chlapíka ve druhém kole v roce 2015, ale talentovaný borec zatím moc šancí v NHL nedostal, a to ani navzdory faktu, že ve farmářském týmu Belleville Senators v soutěži AHL se mu daří a patří k oporám mužstva.

Je tomu už 18 let (počítáme sezony 2001/02 a 2002/03), co to v Ottawě vypadalo úplně jinak. Zformovala se tam početná česko-slovenská kolonie, do které patřili Zdeno Chára, Marián Hossa, Ivan Čiernik, ale také pět Čechů. Jejich jména a osudy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.