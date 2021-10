Hašek a spol. 17 mužů v maskách, kteří se stali nejlepšími gólmany české extraligy

Roman Will (2018/19 - Liberec)

Plzeňský rodák Roman Will hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi, odkud v roce 2011 poprvé zamířil do zámoří a odchytal sezonu v juniorské soutěži QMJHL. Následně pobyl dva roky v Bruslařském klubu a opět vyrazil zkusit štěstí za Atlantik. Strávil tam dva roky, jednou naskočil do utkání NHL v dresu Colorada a vrátil se zpět do Evropy. Neupsal se však Mladé Boleslavi, nýbrž zamířil do Liberce, kde se stal jedničkou mezi tyčemi a jednou z hvězd extraligy. Absolutní brankářskou dominanci potvrdil v sezoně 2018/19, v níž dovedl Bílé Tygry až do finále play-off, kde se však museli sklonit před Třincem. Po stříbrné sezoně odešel do švédského Rögle.

Foto: Profimedia.cz