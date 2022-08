Hašan a spol. Toto je 8 nejlepších brankářů v historii světového hokeje

V dlouhých dějinách hokeje se dá najít spousta fantastických hráčů, kteří mezi tyčemi čelili střelám a nájezdům soupeřů. Dominik Hašek je jedním z nich. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete osm nejfenomenálnějších hokejových gólmanů, kteří se kdy postavili do branky a chytali puky. Pokud máte pocit, že v něm někdo chybí (nebo přebývá), případně byste pořadí poskládali jinak, napište svůj názor do diskuse.

8. Terry Sawchuk (Kanada) Kanaďan s ukrajinskými kořeny je jedním ze šesti brankářů, číslo jehož dresu bylo v Detroitu, kde strávil nejslavnější část hokejové kariéry, vyřazeno a vyvěšeno ke stropu stadionu. S Rudými křídly vyhrál Terry Sawchuk třikrát Stanley Cup, jednou to dokázal v dresu Toronta Maple Leafs. V NHL vychytal 103 shutoutů a tento rekordní zápis vydržel ve statistikách téměř čtyřicet let, než jej překonal Martin Brodeur. Čtyřikrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže. 7 čísel, jež byla v klubech NHL nejčastěji vyřazena a nikdo je už nebude nosit Podle mnohých odborníků je Sawchuk nejlepším gólmanem, který kdy hrál v NHL. Magazín The Hockey News ho v roce 1998 umístil na špici mezi všemi brankáři. Během 21 let dlouhé sportovní kariéry bojoval nejen se soupeři, ale také s řadou zranění. Sawchuk měl prý na těle přes 400 stehů po ranách pukem a hokejkou. Zemřel v roce 1970 ve věku pouhých 40 let. Foto: Profimedia.cz

7. Glenn Hall (Kanada) Říkalo se mu „Mr. Goalie“ nebo také „Železný muž.“ Gólman Glenn Hall dokázal odchytat sérii 502 zápasů v základní části a dalších 50 v play-off v dresu Chicaga, aniž v jediném absentoval. V době, kdy brankáři čelili střelám bez masek nebo jen se směšnými škraboškami na obličeji, to byl skoro nadlidský úkaz. Úctyhodná série skončila 8. listopadu 1963, když si poranil záda. Ironií osudu se tak nestalo během utkání, ale při oblékání výstroje, když se sehnul pro popruh. Operace vrtačkou a 9 dalších nejkurióznějších zranění fotbalové historie Notoricky známým se nestal jen díky famózním výkonům na ledě, ale také proto, že před každým zápasem zvracel. I proto je v Hokejové síni slávy, kam byl uveden v roce 1975, u jeho propriet i kbelík. Hall získal během kariéry „jen“ dva Stanley Cupy. V roce 1961 však pomohl Chicagu k nejcennější trofeji poprvé od roku 1938. Třikrát obdržel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře zámořské soutěže. Foto: Profimedia.cz

6. Martin Brodeur (Kanada) Kanaďan Martin Brodeur je držitelem prakticky všech gólmanských rekordů v nejslavnější zámořské soutěži. Bývalá opora New Jersey Devils odchytala v NHL nejvíc zápasů v historii soutěže, na kontě má nejvíc čistých kont, nejvíc vítězství v jedné sezoně, nejvíc po sobě jdoucích sezon, v nichž vychytal aspoň 30 výher, nejvíc výher v prodloužení či po samostatných nájezdech a tak by se dalo ještě hodně dlouho pokračovat. Aktuálně totiž drží 27 rekordů. VIDEO: Z branky do branky. 7 gólů hokejových brankářů v NHL Brodeur vyhrál třikrát Stanley Cup, dvakrát se radoval ze zlatých medailí na olympiádě a ve vitríně má dvě stříbrné placky ze světových šampionátů. Ocenění pro nejlepšího brankáře NHL dostal čtyřikrát. Foto: Profimedia.cz

5. Vladislav Treťjak (Sovětský svaz) Sovětský brankář Vladislav Treťjak byl sice draftován Montrealem, ale je jediným hráčem v tomto výběru, který neodchytal ani minutu v zámořské NHL. Ve své době byl považován za nejlepšího gólmana na světě. Sborné pomohl svými úžasnými zákroky ke třem zlatým olympijským medailím a deseti titulům mistrů světa. Makarov, Larionov, Krutov a 9 dalších legendárních sportovních trojic V kleci sovětského týmu strávil jako nezpochybnitelná jednička 14 po sobě jdoucích sezon. Stejnou roli zastával v CSKA Moskva, kde mužstvo přivedl ke třinácti ligovým titulům. Foto: Profimedia.cz

4. Dominik Hašek (Česká republika) Dominik Hašek si na vstup do NHL musel počkat. První utkání odchytal až v roce 1990, kdy mu bylo 25 let. V brance Chicaga však přes tehdejší suverénní jedničku Eda Belfoura neměl moc šancí se prosadit a tak o dva roky později putoval do Buffala, kde se z něho stal slavný „Dominator.“ Český brankář ohromil NHL neortodoxním stylem. Kritici se mu nejdříve kvůli němu vysmívali, po čase jim ale sklaplo. ŽEBŘÍČEK: 13 českých gólmanů v NHL. Na Haška nikdo nemá Nebýt toho, že chytal v průměrném týmu, mohl během kariéry dosáhnout na podstatně více trofejí. Přesto jich ani přes devět let strávených v Buffalu není málo. Že si tam jeho služeb dodnes považují, dokázali, když Hašana uvedli do klubové Síně slávy a jeho dres s číslem 39 vyřadili a vyvěsili jej ke stropu hokejové arény. Pro českého fanouška už navždy zůstane strůjcem zlatého úspěchu na olympiádě v Naganu v roce 1998. Pardubický odchovanec však po přestupu do Detroitu pomohl Red Wings i ke dvěma Stanley Cupům, šestkrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL a dvakrát dokonce Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Foto: Profimedia.cz

3. Patrick Roy (Kanada) Jestliže existoval brankář, který se narodil jako vítěz, pak to byl Kanaďan Patrick Roy. Jen málokdo chytal s takovou vášnivou zaujatostí jako on. Během devatenáct let dlouhé kariéry v NHL vychytal 702 výher (551 v základní části a 151 v play-off), v nichž nasbíral 89 shutoutů. Ne náhodou se mu přezdívalo „Saint Patrick.“ Trefy do černého! Nejlepší trejdy v historii každého ze 30 týmů v NHL Kariéru rozdělil mezi dva kluby – Montreal Canadiens a Colorado Avalanche – a s každým z nich se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Třikrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže. Dodnes drží několik ligových rekordů. Mimo jiné odehrál (a vyhrál) nejvíc zápasů ze všech brankářů v dějinách play-off. Foto: Profimedia.cz

2. Ken Dryden (Kanada) V případě Kena Drydena si nejdříve vezměme k ruce suchá čísla. V NHL odchytal v sedmdesátých letech minulého století osm sezon, ale šestkrát se v nich s Montrealem radoval ze zisku Stanley Cupu a pětkrát obdržel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže. V play-off má bilanci 80 vítězství ze 112 utkání, což je dvaasedmdesátiprocentní úspěšnost. Dryden proslul brilantní brankářskou technikou a chladnokrevností. Nenechal se vykolejit ani za nepříznivého stavu, za všech okolností odváděl stoprocentní výkon a držel svůj tým úžasnými zákroky. 10 povedených karikatur slavných hokejistů z NHL Pro hokej je asi škoda, že šlo o mimořádně inteligentního člověka, který ve sportu neviděl smysl života. Uprostřed své krátké profesionální kariéry si dal roční pauzu, protože mu Canadiens předložili smlouvu s ostudnými podmínkami, a získal titul z práv na McGillově univerziě v Montrealu. S hokejem se rozloučil v pouhých 31 letech. O své kariéře a o hokeji napsal několik knih. V roce 2004 se stal poslancem kanadského parlamentu a byl jím až do roku 2011. Foto: Profimedia.cz