Hadry na podlahu? Toto je 19 nejošklivějších dresů v historii anglické Premier League

Anglická Premier League je (prý) aktuálně nejkvalitnější soutěží na světě a proto se k ní obrací nejen oči fotbalových fanoušků, ale také zraky estétů. Kdyby se však módní návrháři podívali do její historie, asi by je trochu vyděsilo, v čem také pobíhali hráči po zelených trávnících. V následujících kapitolách najdete 19 nejošklivějších dresů, na které v uplynulých letech museli hledět fanoušci anglického fotbalu v nejvyšší soutěži. Některé z nich jako by navrhovali chovanci ústavu pro choromyslné…

Chelsea (1990 - 92) Chelsea a červená barva? To je jako kdyby Barcelona nastupovala v bílých dresech. Když se ke špatnému výběru barvy přidá i katastrofální vzor, který měl být možná znakem modernosti, pak je z toho takováhle estetická polízanice.

Manchester United (1991/92) Když se podíváte zblízka na dres Manchesteru United z počátku 90. let minulého století, zatočí se vám z něj hlava. Proč návrháři Adidasu nestvořili stejnokroj s barevnými plochami, ale vymysleli tuto psychotickou podívanou? To už asi zůstane navždy jen mezi nimi a muchomůrkami.

Tottenham Hotspur (1991 – 93) Společnost Umbro na začátku devadesátých let minulého století zřejmě zaměstnávala šíleného designéra. To samé, co se dá říct o jejich sadě pro Manchester City (viz dále), platí i pro dres Tottenhamu. Totální havárka.

Arsenal (1991 – 93) Tohle je jeden nejpříšernějších dresů všech dob. Zmatený a schizofrenický design by nejspíš přiměl Vincenta van Gogha k tomu, aby si ufikl i druhé ucho. Velký malíř byl naštěstí pohledu na tuto zrůdnost ušetřen.

Leeds United (1992/93) V sezoně 1991/92 vybojoval Leeds první místo v tehdejší 1. divizi. Člověk by předpokládal, že klub nechá vytvořit sadu dresů, které takový úspěch podtrhnou a budou jej důstojně reprezentovat v nejvyšší soutěži, místo toho však spatřila svět tahle modrá obludnost.

Coventry City (1992 – 94) Coventry dnes hraje až třetí nejvyšší anglickou soutěž, ale v Premier League za sebou klub zanechal nezapomenutelnou stopu. Především díky příšerným dresům z let 1992 – 94, které představovaly bezprecedentní útok na oči. Těžko říct, co designéři vyhulili předtím, než se pustili do navrhování tohoto běsu, ale musel to být zatraceně silný matroš.

Aston Villa (1993 – 95) Člověk by musel hodně dlouho přemýšlet, aby o tomto dresu řekl něco pozitivního. Mix barev, který uplácali návrháři pro sadu Aston Villy, se dá klidně považovat za urážlivý. Ironií osudu byla tehdy hlavním sponzorem klubu společnost Müller, která vyrábí jogurty. Mnoho lidí asi poté, co spatřili tento stejnokroj, na jogurty dotčené firmy patrně ztratilo chuť.

Everton (1994 – 96) I tady se předvedli hoši z firmy Umbro, kteří měli utkvělou představu, že každý rukáv a boční strana dresu musí vypadat odlišně. Možná, že kdyby použili stejný vzor, byl by z toho docela pěkný dres. Takhle je to paskvil.

Chelsea (1994 – 96) Oranžová, šedá, bílá, modrá. Víc barev už tam být nemohlo? Naprostý vizuální chaos, kde se bijí vzory, pruhy a barvy, nejspíš navrhovalo dítě některého ze zaměstnanců společnosti Umbro.

Liverpool (1994 – 96) Dres v příšerné barvě hořčice vypadl z dílny Adidasu. Kromě loga klubu a hlavního sponzora se hemžil podivnými znaky. Liverpoolu se v něm ale dařilo. Mužstvo v něm v sezoně 1995/96 skončilo třetí v lize a hrálo finále FA Cupu, v němž prohrálo s Manchesterem United 0:1.

Manchester City (1994 – 96) Možná by to nebyl tak špatný dres, nebýt těch bílých pruhů na obou ramenech. Pachatelem této estetické zrůdnosti byla firma Umbro. Manchesteru City tato sada moc štěstí nepřinesla. Sezonu 1995/96 v něm odstartovali sérií jedenácti zápasů bez vítězství. Ani pěknější dresy by však tehdy Citizens nezachránily před sestupem z Premier League.

Arsenal (1995/96) Uf! Tohle vypadá dost děsivě. Návrhář chtěl patrně vsadit na kontrast žluté a tmavě modré barvy, přičemž dres shora dolů rozčesává podivný blesk. Naštěstí pro Arsenal byly tyhle dresy rychle staženy a nahrazeny jinými.

Manchester United (1995/96) Ha ha ha! Tomuhle se už člověk musí opravdu z plna hrdla smát. Dres Manchesteru United ze sezony 1995/96 je považovaný za vůbec nejhnusnější, v jakém kdy běhali fotbalisté po anglických trávnících. Sada byla stažena po pouhých pěti zápasech, z nichž Red Devils čtyři prohráli. Podle kouče Alexe Fergusona se hráči v těchto „pytlích“ na hřišti ani nemohli vidět, protože splývali s diváky na tribunách.

Fulham (1996/97) Černá s červenou jdou obvykle velmi dobře dohromady. Ale poskládat je jako šachovnici po celé ploše dresu? To byl prostě špatný tah nějakého koně…

Blackburn Rovers (1996/97) Blackburn Rovers dnes hraje ve druhé nejvyšší soutěži, ale když v polovině devadesátých let působil tým v Premier League, nešli jeho hráči přehlédnout. Odvážně zářivý dres zdobily podivné čmáranice na levém rukávu a ve vertikálním pruhu na pravém boku.

Newcastle United (1997/98) Kakofonie barev. Jen tak jde nazvat kombinaci modré, zelené a oranžové na dresu Newcastlu. Mužstvo vypadalo z tribun jako gigantické pobíhající švestky. V klubu to asi někomu došlo a dresy byly brzy staženy.

Fulham (2010/11) Co je to za barvu? Tohle na sobě opravdu museli navlékat fotbalisté Fulhamu? Podobný odstín mají exkrementy dítěte, které v nestřežené chvíli posvačilo své pastelky.

Liverpool (2012/13) V tomto výběru jsou daleko horší dresy, přesto je nepochopitelné, že pro venkovní sadu stejnokrojů, v nichž mužstvo válčí na hřištích protivníků, navrhne designér fialovou barvu. A co ty bílé rukávy s jakoby vytetovanými znaky? Možná to mělo být originální, jenže to nakonec vzbuzuje jen rozpaky.