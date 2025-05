Grande Paolo, Bomber a další. Těchto 22 českých fotbalistů dosud dokázalo skórovat v italské Serii A

Část 1 / 22



V minulosti prošlo kluby v Serii A několik tuzemských hráčů, kteří se výrazně zaryli do srdcí fanoušků. Nejvýraznější českou stopu zanechal na Apeninském poloostrově Pavel Nedvěd, který byl nejdříve oporou Lazia Řím a potom modlou Juventusu. V Itálii však stále vzpomínají i na Tomáše Skuhravého, Tomáše Ujfalušiho či Marka Jankulovského, který vyhrál s AC Milán Ligu mistrů. V historii Serie A se dosud střelecky prosadilo 22 českých fotbalistů. Jejich jména, statistiky a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 22 22. Lukáš Jarolím (Siena) – 1 gól v 64 zápasech Syn bývalého reprezentačního kouče Karla Jarolíma, Lukáš, si prošlapal cestu do velkého fotbalu v mládežnických týmech pražské Slavie. Se sešívanými oslavil v sezoně 1995/96 zisk mistrovského titulu a v roce 2003 se vypravil na své první krátké zahraniční angažmá do Německa. Záhy se ale vrátil domů, rok pobyl ve Slovácku, další dva ročníky odehrál v Edenu a v roce 2007 odešel jako volný hráč do italské Sieny. Kde je jim konec? 3 reprezentanti, kteří po odchodu z ligy upadli v zapomnění a do nároďáku už se nevrátili V malém klubu, který pravidelně bojoval o záchranu v Serii A, pobyl tři sezony, během nichž odehrál český záložník 64 ligových zápasů, ale mezi střelce se zapsal jen jednou. Bylo to v průběhu ročníku 2008/09, kdy přispěl jako střídající hráč přesnou trefou z rychlého protiútoku k vítězství 3:0 na hřišti Catanie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 22 21. Kamil Vacek (Chievo Verona) – 1 gól v 31 zápasech V současnosti byste v italské Serii A hledali klub Chievo Verona marně, protože hraje až ve čtvrté nejvyšší italské soutěži, ale v prvních dvou desetiletích tohoto tisíciletí byl stálým účastníkem mezi elitou na Apeninském poloostrově. V roce 2011 do něj zamířil za dva miliony eur tehdejší reprezentační záložník Kamil Vacek. Během tří sezony, během nichž však půldruhého roku hostoval zpátky na Letné, odehrál v Serii A 31 utkání a dočkal jednoho vstřeleného gólu. Byla to však branka vítězná, která v ročníku 2011/12 rozhodla o domácí výhře 1:0 nad Lecce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 22 20. Jaroslav Plašil (Catania) – 1 gól v 28 zápasech Záložník Jaroslav Plašil byl dlouhá léta pevným stavebním kamenem české reprezentace. Fotbalový světoběžník si zahrál v elitních ligách ve Francii, ve Španělsku a také v Itálii. Na Apeninském poloostrově se objevil v září roku 2013 na hostování z Bordeaux v Catanii. Během ročníku 2013/14 stihl odehrát 28 ligových utkání. Ve čtvrtém z nich se podílel na domácí výhře 2:0 nad celkem Chieva Verona. Plašil tehdy otevřel skóre levačkou ve 22. minutě zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 22 19. Tomáš Sivok (Udine) – 1 gól ve 13 zápasech Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok začínal s profesionálním fotbalem v Českých Budějovicích, odkud se v roce 2002 přesunul na Letnou. Spartě pomohl vybojovat tři mistrovské tituly a čtyři triumfy v domácí pohárové soutěži. V lednu roku 2007 zamířil za dva miliony eur do Udine, už o rok později se ale do pražského klubu vrátil na hostování a poté, co skočilo, prodal ho italský klub za necelých pět milionů eur do tureckého Besiktasu Istanbul. Samá známá jména. 6 českých fotbalistů, kteří v minulosti oblékali dres italského Udine V dresu Udinese zvládl odehrát 13 ligových zápasů a vstřelil jednu branku. Bylo to v sezoně 2006/07, kdy v utkání posledního ligového kola na domácím hřišti odehrál celých devadesát minut, trefil se hlavou v 21. minutě, ale jen mírnil porážku 1:2 s Palermem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 22 18. Daniel Fila (Benátky) – 1 gól v 9 zápasech Útočníkovi Danielu Filovi je 22 let, ale na kontě má už bohaté ligové zkušenosti. V sezoně 2020/21 si odbyl debut v české nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu, za který pražský klub údajně zaplatil skoro 30 milionů korun. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny V sešívaném dresu toho ale moc neodehrál. Minulé dvě sezony strávil na hostování v Teplicích, kde se mu náramně dařilo, ale po návratu do Slavie už jen paběrkoval minuty. V podzimní části prvoligové sezony odehrál pouze čtyři utkání a nahlas se mluvilo o jeho opětovném odchodu z Edenu, kde měl podepsanou smlouvu do roku 2026. Šuškalo se o hostování v Liberci, nakonec ale přestoupil do Itálie a upsal se do roku 2029 Benátkám. Pražané za něj inkasovali asi sto milionů korun. Od přestupu stačil odehrát devět ligových utkání a jednou už dokázal zapsat mezi střelce. V polovině dubna naskočil z lavičky v 60. minutě za bezbrankového stavu do domácího souboje s Monzou a o 12 minut později rozhodl pravačkou o vítězství 1:0. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 22 17. Václav Koloušek (US Salernitana) – 1 gól v 8 zápasech Záložník Václav Koloušek býval považován za velký talent českého fotbalu. V 21 letech zamířil v létě 1997 z Dukly Praha do italské Salernitany, za kterou odehrál osm ligových utkání. Nejlepší období v klubu zažil v březnu roku 1998. Nejdříve zaznamenal premiérovou asistenci v utkání na hřišti Lazia Řím a o týden později se podílel gólem na domácím vítězství 2:0 nad Sampdorií Janov. Koloušek otevřel skóre levačkou v 61. minutě a o 12 minut později mohl spokojeně vystřídat a usednout na lavičku, odkud pak sledoval pojistku v podobě branky Salvatore Fresiho. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 22 16. Daniel Pudil (Cesena) – 1 gól v 7 zápasech Přestože Daniel Pudil patří mezi sparťanské odchovance, první ligu si poprvé vyzkoušel v dresu Blšan. Na severozápadě Čech ale vydržel jeden rok. Na konci sezony přestoupil do Liberce, kde se ve své premiérové sezoně radoval z mistrovského titulu. O další rok později si stejné pocity zopakoval v dresu Slavie. Z vesnice do světa velkého fotbalu. Petr Čech a 4 další hráči, kteří nastartovali kariéru v Blšanech Levonohý univerzál si prošel také belgickou, španělskou, italskou a naposledy anglickou soutěží. Na Apeninském poloostrově pobyl jen jarní části sezony 2011/12, když byl vyexpedován ze španělské Granady na hostování do Ceseny. Za severoitalský klub odehrál jen sedm utkání v Serii A. Jediný gól vstřelil levačkou do sítě AC Milán, mírnil jím však jen domácí porážku 1:3. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 22 15. Tomáš Ujfaluši (Fiorentina) – 2 góly ve 123 zápasech Hamburk, Fiorentina, Atlético Madrid a Galatasaray Istanbul. To je výčet zahraničních klubů, ve kterých působil člen bronzové party z Eura 2004 Tomáš Ujfaluši. Do ciziny odešel z Olomouce, pro návrat do české ligy si vybral Spartu. Vinou zranění toho ale už moc neodehrál a po pár měsících ukončil kariéru. V pouhých 35 letech. Došli až na vrchol. 9 českých fotbalistů, kteří vyhráli Pohár UEFA či Evropskou ligu Ujfaluši je jedním z nejlepších obránců, které český fotbal měl. Byl u všech výrazných úspěchů posledních let, zahrál si na mistrovství světa a v národním týmu dělal i kapitána. Byl však také u několika skandálů a na základě toho z roku 2009, kdy společně se spoluhráči „slavil“ prohru se Slovenskem, byl vyřazen z reprezentace. Pak už se nevrátil. Během čtyř sezon ve Fiorentině odehrál 123 ligových utkání, mezi střelce se ale zapsal jen dvakrát. Debutovou trefu zaznamenal v ročníku 2005/06 v souboji na hřišti Ascoli, kde přispěl k výhře 2:0, druhou branku dal o sezonu později proti AS Řím, jeho Fiorentina tehdy prohrála v hlavním městě Itálie 1:3. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 22 14. Ladislav Krejčí (Bologna) – 2 góly v 81 zápasech Ladislav Krejčí patřil mezi největší hvězdy evropského turnaje devatenáctek v roce 2011 a posléze i mezi osobnosti tuzemské ligy. Býval považován za velký talent českého fotbalu. Ve Spartě zářil už v sezoně 2011/12, kdy nastřílel šest branek. Dokonce se o něm mluvilo v souvislosti s Eurem v Polsku a na Ukrajině. Tam nakonec rychlonohý záložník s ofenzivními choutkami a skvělou technikou neodjel. Až do konce sezony 2015/16 byl tahounem letenského týmu, kterému v sezoně 2013/14 pomohl osmi brankami k titulu mistra. Krejčí patřil mezi české klenoty, takže nikoho moc nepřekvapilo, když v létě roku 2016 zamířil do zahraničí, konkrétně do italské Serie A, kde hájil barvy klubu FC Bologna. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet Během čtyř sezon odehrál přes osm desítek ligových utkání. Pravidelně nastupoval v premiérové sezoně 2016/17, v níž zaznamenal kromě osmi asistencí i první gól (do sítě Pescary). V dalších ročnících jeho vytížení rychle klesalo dolů. Druhou a poslední trefu si zapsal do statistik v říjnu 2019, kdy pomohl k domácí remíze 2:2 s Laziem Řím. V létě roku 2020 se vrátil zpět na Letnou. Do někdejší formy už se ale vrátit nedokázal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 22 13. Jaromír Zmrhal (Brescia) – 2 góly v 21 zápasech Záložník Jaromír Zmrhal vyhrál se Slavií dva mistrovské tituly a po zisku toho druhého, v roce 2019, zamířil do italské Brescie. S klubem ale zažil pád do Serie B, a pak už moc nenastupoval. Jeho bilance v Serii A čítá 21 střetnutí a dva góly. Oba je dal levačkou v utkání 34. kola v sezoně 2019/20 na domácím hřišti proti SPALu a měl lví podíl na vítězství 2:1. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 22 12. Josef Kajml (Triestina) – 2 góly v 9 zápasech Útočník Josef Kajml (v Itálii uváděný jako Kaiml) se narodil v roce 1926 v Lidicích, které za druhé světové války vypálili a vyvraždili Němci. Po roce 1949 emigroval na Apeninský poloostrov, nedostal však od československých úřadů povolení hrát za některý zahraniční fotbalový klub. Nakonec se přes Londýn a Německo se dostal do Triestiny, kde zvládl odehrát devět zápasů v Serii a vstřelil dvě branky během sezony 1951/52. Tu první dal hned ve svém debutovém utkání Interu Milán, druhou vsítil ve svém osmém střetnutí do sítě Legana.

Pokračování 13 / 22 11. Zdeněk Grygera (Juventus Turín) – 3 góly v 87 zápasech Nebýt zdravotních problémů, obránce Zdeněk Grygera by nejspíš hrál o dost déle. Kariéru nastartoval ve Zlíně a přes Drnovice, Spartu a Ajax Amsterdam se dostal v roce 2007 do Juventusu Turín. Za Starou dámu odehrál během čtyř sezon 87 ligových zápasů, ve kterých dal tři góly. První dva poslal do sítě Janova v březnu a v listopadu 2008, třetím zajistil bod za domácí remízu s Interem v dubnu 2009. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 22 10. Karel Poborský (Lazio Řím) – 5 gólů v 46 zápasech O tom, že byl Karel Poborský výjimečným fotbalistou, se vědělo. Jak moc byl ale pro český tým důležitý, to se naplno ukázalo až poté, co v národním týmu skončil. Jeho hvězda vylétla už na Euru 1996, na kterém se blýskl čtvrtfinálovým lobem do sítě Portugalska a vysloužil si přestup do Manchesteru United. Krásné vzpomínání. Připomeňte si 7 českých fotbalistů, kteří skórovali na Euru v roce 1996 Následně hrál za Benfiku a pak za Lazio. Jeho italské fotbalové „dobrodružství“ trvalo rok a půl. V lednu 2001 přestoupil z Lisabonu za více než dva miliony eur do římského klubu, za nějž pak odehrál 46 ligových zápasů, ve kterých dal pět branek, k nimž přidal sedm asistencí. S Laziem se v květnu roku 2002 loučil velkolepě – v posledním kole Serie A dal na domácím hřišti dva góly a výrazně přispěl k vítězství 4:2 nad Interem Milán. Následně zamířil do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 22 9. Luboš Kubík (Fiorentina) – 8 gólů v 50 zápasech Na reprezentační úrovni rozdělil záložník Luboš Kubík kariéru mezi výběry Československa a České republiky. Na klubové úrovni se odchovanec Hradce Králové, a později hráč Slavie, poprvé vydal do zahraničí nedlouho před listopadovou změnou politických poměrů v roce 1989. V létě přestoupil z Edenu do Florencie, kde pak strávil dvě sezony. Odehrál během nich pět desítek střetnutí v Serii A, dal osm gólů a zaznamenal tři asistence. První prohra českých fotbalistů. Připomeňte si, kdo to před 30 lety schytal od Švýcarů První branku vsítil už ve svém třetím utkání Juventusu, poslední dal o necelé dva roky později ve svém posledním zápase na hřišti Ceseny. Gólově nejpovedenějším byl pro něj v sezoně 1990/91 souboj na hřišti Pisy, kde přispěl dvěma trefami (z penalty a z přímého kopu) k vítězství 4:0. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 22 8. Libor Kozák (Lazio Řím) – 10 gólů v 58 zápasech Patřil k ohromným nadějím českého fotbalu. Měl být útočníkem, který střelecky potáhne fotbalovou reprezentaci. Jenže kariéru Libora Kozáka poznamenaly nepříjemné zdravotní problémy. Po odchodu z Opavy v roce 2008 prošel sedmi zahraničními kluby. Tím prvním bylo římské Lazio, kde podepsal pětiletou smlouvu. 7 hráčů Sparty, kteří se dosud stali nejlepšími ligovými střelci. Žádný další není na obzoru Nejprve moc prostoru nedostával, premiéru v základní sestavě si odbyl v zápase proti Juventusu, v němž se loučil s kariérou Pavel Nedvěd. V sezoně 2012/13 se dokonce stal nejlepším střelcem Evropské ligy, v italské soutěži se však tehdy v 19 střetnutích neprosadil ani jednou. Lazio mu moc šancí nedalo, a tak Kozák v roce 2013 odešel do Anglie. Za sebou nechal ve statistikách 58 zápasů v Serii A deset nastřílených gólů. Tři z nich dal v pěti zápasech proti Fiorentině. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 22 7. Patrik Schick (Sampdoria, AS Řím) – 16 gólů v 78 zápasech Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Sampdoria, kam přestoupil v roce 2016 za čtyři miliony eur ze Sparty, od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen. 9 hvězdných lvíčat z „malého” Eura v roce 2017. Jak si dnes tehdejší talenty vedou? Jeho italskou misi však rozhodně nelze považovat za neúspěšnou. V 78 zápasech Serie dal 16 branek a k nim přidal šest asistencí. Jedenáctkrát se trefil v dresu Sampdorie, pět dalších gólů dal už jako hráč AS Řím. V nejvyšší italské soutěži skóroval proti třinácti týmům, nejvíc se mu dařilo v soubojích se Sassuolem, FC Turín a Chievem, jejichž konta zatížil dvěma přesnými zásahy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 22 6. Jakub Jankto (Udine, Sampdoria, Cagliari) – 18 gólů v 173 zápasech Devětadvacetiletý Jakub Jankto býval považován za velký fotbalový talent. Na kontě má 45 zápasů v dresu českého národního týmu a čtyři reprezentační góly. Nyní je hráčem italského Cagliari, ale na hřišti se v Serii A neobjevuje. Dříve však býval hodně žádaným hráčem, okolo něhož kroužily známé evropské kluby. Velkou část kariéry spojil s Itálií, kde od sezony 2016/17 pravidelně nastupoval v prvoligové soutěži. Nejdříve si udělal jméno v Udine, dařilo se mu také v Samodorii, ale nyní zpívá labutí píseň v Cagliari, což bude (zřejmě) jeho konečná stanice na jeho fotbalové pouti na Apeninském poloostrově. Býval o něj zájem. 5 slavných klubů, které v minulých letech stály o Jakuba Jankta Se 173 odehranými zápasy v Serii A mu patří mezi českými fotbalisty čtvrté místo, 18 branek jej řadí na šestou příčku v historii soutěže. Polovinu z těchto zásahů zvládl v dresu Udine, osmkrát se trefil jako hráč Sampdorie a jednou za Cagliari. Jeho nejoblíbenějším protivníkem bylo Crotone, jemuž vstřelil tři góly v šesti duelech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 22 5. Marek Jankulovski (Neapol, Udine, AC Milán) – 22 gólů ve 228 zápasech Marek Jankulovski je jedním z mála českých fotbalistů, který vyhrál Ligu mistrů. Bylo to v roce 2007, kdy elitní český bek patřil do kádru AC Milán. Dalšími italskými kluby, se kterými bek s parádním tahem na bránu spojil podstatnou část kariéry, byly Neapol, kam odešel v roce 2000 z Ostravy, a Udine, za které hrál tři roky před angažmá v AC Milán. All-Star tým lvíčat. Ideální sestava z mladíků, kteří hráli v českém nároďáku do 21 let Když se se Serií A loučil, měl na kontě 22 branek ve více než dvou stovkách utkání. První trefu zaznamenal v listopadu roku 2000 v dresu Neapole do sítě Vicenzy, naposled skóroval v únoru 2007 proti Livornu. Celkem se gólově prosadil proti osmnácti soupeřům, nejčastěji – třikrát – se radoval z branky v duelech s Parmou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 22 4. Čestmír Vycpálek (Juventus, Palermo) – 25 gólů v 138 zápasech Jméno Čestmíra Vycpálka je neodmyslitelně spojeno s érou pražské Slavie ve válečných a poválečných letech, kdy se sešívanými vybojoval pět mistrovských titulů. Následně odešel do Itálie, kde odehrál jednu sezonu v dresu Juventusu a pak byl čtyři roky oporou Palerma. Excelentní střelec zaznamenal ve 138 zápasech v nejvyšší soutěži 25 branek. Prvních pět jich nastřílel za Starou dámu, zbytek už dal v sicilském klubu. Býval katem římského AS, kterému nasázel v sedmi duelech čtyři góly, třikrát se trefil proti Sampdorii.

Pokračování 21 / 22 3. Antonín Barák (Udine, US Lecce, Hellas Verona, Fiorentina) – 31 gólů v 181 zápasech Česká lvíčata na něj hodně spoléhala, Antonín Barák ale na šampionátu jednadvacítek v roce 2017 laboroval se zdravotními problémy, kvůli nimž odehrál jen část úvodního duelu s Německem. Profesionální kariéru odstartoval v Příbrami, řadu let však působil v italské Serii A. Když nebudeme počítat hostování, stal se hlavním artiklem čtyř přestupů. Přesun do Edenu vyčísluje portál TranferMarkt na 400 tisíc eur, do italského Udine však už mířil za tři miliony eur. Rychlíci. 5 českých reprezentačních debutantů, kteří dali první gól v nejkratším čase V Udine Barák zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly. Jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce a podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt. Ročník 2021/22 se Barákovi nesmírně vydařil, v 29 ligových zápasech nastřílel 11 branek, přidal čtyři asistence a jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 20 milionů eur. Za půldruhého milionu eur zamířil do konce ročníku 2022/23 na hostování do Fiorentiny, kam pak za necelých osm milionů eur předloni v létě přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2026. Nyní však hostuje v turecké Kasimpase. Jeho italský účet zahrnuje 181 střetnutí v Serii A, ve kterých dal 31 branek – sedm v dresu Udine, šestnáctkrát se trefil za Lecce, osmnáctkrát v barvách Verony a čtyři góly zaznamenal jako hráč Fiorentiny. Skóroval proti osmnácti celkům, nejvícekrát – pětkrát – zatížil konto Sassuola. Foto: Profimedia.cz 2. Tomáš Skuhravý (FC Janov) – 57 gólů v 155 zápasech Odchovanec Sparty Tomáš Skuhravý zazářil na mistrovství světa v Itálii v roce 1990 a natolik tam svými výkony zaujal, že si vysloužil angažmá v Janově, který byl tehdy nováčkem nejvyšší soutěže. Borec, který dostal kvůli své brankové potenci přezdívku „Bomber“, strávil na Apeninském poloostrově pět povedených let, a když jej opouštěl, měl ve statistikách 57 branek nastřílených ve 155 duelech. Po jeho střele inkasovalo 22 týmů, nejvícekrát – osmkrát v osmi zápasech – to odnesla Fiorentina. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 22 1. Pavel Nedvěd (Lazio Řím, Juventus Turín) – 73 gólů v 352 zápasech Když v roce 2001 přestupoval Pavel Nedvěd za 45 milionů eur z Lazia do Juventusu, byl už hvězdou Serie A. Se Starou dámou vyhrál čtyřikrát ligovou soutěž, zažil však také přesun do nižší soutěže jako trest za korupci. V roce 2003 byl blízko svému snu, jenže s Juventusem nestačil ve finále Ligy mistrů na AC Milán. Tentýž rok ale získal coby druhý český fotbalista v historii Zlatý míč. V Turíně pak působil i po skončení aktivní hráčské kariéry. Když to tam padá (skoro) samo. 7 českých fotbalistů, kteří v reprezentaci nastříleli hattrick V Itálii zanechal nejvýraznější stopu ze všech českých fotbalistů, kteří tam působili. Během dvanácti sezon dal 73 ligových gólů – 33 za Lazio, zbytek v turínském dresu. Skóroval proti 29 týmům, nejčastěji v zápasech s AS Řím (sedmkrát) a Bolognou (šestkrát). Foto: Profimedia.cz