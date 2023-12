Gólmani v ohni střel. 3 brankáři z německé Bundesligy, kteří mají na kontě nejvíc úspěšných zákroků

Nahlédli jsme do statistik z aktuálního ročníku německé nejvyšší soutěže a zjistili jsme, že mnozí brankáři se musí asi hodně nudit, zatímco jiní si moc nevydechnou. V následujících kapitolách najdete tři muže v rukavicích, kteří v úvodních 13 kolech soutěže zlikvidovali nejvíc střeleckých pokusů protivníků.

Když se v minulých letech hovořilo o nejlepším brankáři v německé Bundeslize, většinou se skloňovalo jméno Manuela Neuera z Bayernu Mnichov. Mistr světa z Brazílie, opora reprezentace a famózní gólman to však měl v jistém ohledu o hodně jednodušší než jeho konkurenti mezi tyčemi. Vždycky měl před sebou excelentní obranou, přes kterou moc střel na jeho branku neprošlo. Řada jiných mužů mezi tyčemi takové štěstí nemá a mnozí čelí zápas co zápas hotové kanonádě.

Heidenheim je nováčkem v německé nejvyšší soutěži, do níž se klub probojoval poprvé v historii. Po 13 odehraných kolech figuruje mužstvo na 14. příčce tabulky a statečně se pere o záchranu mezi elitou. Zásluhu na tom má i brankář Kevin Müller. Pro dvaatřicetiletého borce jde o premiérovou sezonu v Bundeslize, protože většinu kariéry strávil ve druhé lize. V Heidenheimu chytá už od roku 2015 a dá se říci, že je klubovou legendou. V aktuálním ročníku odchytal všech 13 ligových utkání, ve kterých sice inkasoval 28 branek, ale další 53 střeleckých pokusů dokázal zlikvidovat.

2. – 3. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) – 53 zákroků za 1170 minut

Ve 33 letech je německý brankář Oliver Baumann jedním z nejostřílenějších mužů s rukavicemi v Bundeslize. V současnosti už kroutí v nejvyšší soutěži patnáctou sezonu a stále patří mezi špičku na svém postu v elitní soutěži.

V ročníku 2009/10 odstartoval profesionální dráhu ve Freiburgu, odkud v roce 2014 zamířil do Hoffenheimu, jemuž je věrný dodnes. Na kontě má už skoro tři stovky prvoligových utkání – třináct z nich zvládl v aktuální sezoně. Do statistik si v nich připsal 53 úspěšných zásahů, třiadvacetkrát inkasoval a má lví podíl na tom, že celek figuruje na šestém místě tabulky a bojuje o místa zaručující postup do evropských pohárů.

Foto: Profimedia.cz