Gólmani v ohni střel. 10 brankářů z německé Bundesligy, kteří mají na kontě nejvíc úspěšných zákroků

Když se hovoří o nejlepším brankáři v německé Bundeslize, většinou se skloňuje jméno Manuela Neuera z Bayernu Mnichov. Mistr světa z Brazílie a opora reprezentace je famózním gólmanem, v jistém ohledu to má ale o hodně jednodušší než jeho konkurenti mezi tyčemi. Chytá totiž za excelentní obranou, přes kterou moc střel na jeho branku neprojde. Řada jiných mužů mezi tyčemi takové štěstí nemá a mnozí čelí zápas co zápas hotové kanonádě.

Nahlédli jsme do statistik z aktuálního ročníku německé nejvyšší soutěže a zjistili jsme, že Manuel Neuer se letos v brance Bayernu musel asi hodně nudit. V počtu úspěšných zákroků mu totiž patří až 17. příčka a s 38 zásahy je na tom dokonce hůř než například gólman Fürthu Sascha Burchert, který odchytal o sedm zápasů méně, ale zneškodnil o jednu střelu více. Ani on se však nevejde do elitní desítky borců, kteří mají na kontě nejvíc pochytaných míčů. Najdete je i s patřičnými statistickými údaji v následujících kapitolách.