Otázka do pranice: Je florbal „pseudosport“, nebo patří na olympiádu?

Často se florbal srovnává s ledním hokejem. Pokud má člověk dva syny a chce je dát na hokej, musí se připravit na značné náklady, brzké ranní tréninky atd. Oproti tomu florbal už se dnes hraje v téměř každé tělocvičně a pokud dítě udrží nervy na uzdě, jedna hokejka vydrží pěkně dlouho.

O vzrůstající popularitě tohoto sportu svědčí i zvýšená propagace. Extraligová Superfinále přitahují na stadiony tisíce diváků a další desetitisíce sledují přenosy v televizi.

Česká republika se může počítat mezi regiony florbalu zaslíbené. Základna zemí, které ho hrají, se však stále rozšiřuje. Jde to pomalu a výsledky tomu odpovídají, ale v hokeji to kdysi nebylo jiné.

Florbal možná stále zůstává sportem, který si většina z nás vybaví jako náplň hodin tělesné výchovy, ale pro ty, kteří mu propadli, má osobité kouzlo. Není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát (oblíbený názor, že jej může hrát každý, kdo udrží hokejku, lze snadno vyvrátit – nejpozději po prvním tréninku), kromě fyzičky vyžaduje i hlavu.

FOTO: 10 nejšílenějších sportů na světě

Netřeba zatracovat tento sport jen proto, že jej máme spojený s představou tělocvikáře, který o přestávce rozhodí mezi žáky balík hokejek a jde si zapálit, protože je to pro něj nejjednodušší. Florbal má nastartováno ke slušnému progresu a my se můžeme jen dohadovat, jestli to jednou nedotáhne třeba až na olympiádu.

Foto: Profimedia.cz