GLOSA: Hypermoderní arény zabíjí hokej. Není lepší obyčejný zimák?

K výše zmíněnému ještě přidejte fakt, že jedna návštěva kolosu jménem O2 Arena i s občerstvením znamená pro diváka nezanedbatelnou finanční zátěž. Oproti tomu třeba stařičký Eden nabízel nostalgickou atmosféru a Slávisté tam mívali i relativně slušnou podporu. Hráčům se pak lépe hraje, a to i hostujícím. Utkání má náboj a lidé musí zákonitě odcházet spokojenější, byť duel nestrávili v nijak pohodlném prostředí.

Své o této problematice vědí i v Karlových Varech. Tam musí zánovní halu považovat takřka za prokletou. Na starém zimáku hráli Západočeši dvakrát po sobě finále, získali titul, ale od stěhování do nového šly dolů výkony i atmosféra. Aréna působí sterilně, nemá v sobě kouzlo, které starý stadion (jakkoliv neútulný) měl.

V nových prostorách se o rozhýbání fanoušků většinou snaží hlasatel, ovšem často to jaksi „není ono“. Secvičení hlasatele s fanoušky může být zajímavé, nicméně pokud se opakuje desetkrát do třetiny a nic jiného k vidění není, působí to spíše jako experiment I. P. Pavlova nebo bolestná křeč.

Když k tomu připočteme fakt, že na novou, moderní arénu se v dnešní době jen těžko shánějí peníze (navíc se tu nabízí prostor pro různé podivné machinace), je vlastně otázkou, zda není lepší cestou třeba modernizovat starý a osvědčený stadion. Ten má většinou dobrou akustiku, kvalitní led (další mor nových arén), léty ozkoušená ideální místa pro sektory na stání, lidé jsou na něj zvyklí a zachová si alespoň pár prvků, ze kterých na fanoušky dýchne trocha hokejové nostalgie.

Nemyslím si samozřejmě, že by na mnoha místech mělo zůstat vše při starém. To ani omylem. Mám ale dojem, že mít za každou cenu v republice čtrnáct hypermoderních (nebojím se napsat sterilních) multifunkčních arén, by bylo děsivé.

Zkušenosti ze Slavie nebo Karlových Varů ukazují, že k této problematice by se mělo přistupovat mnohem citlivěji. Ne od rýsovacího prkna a bez kontaktu s těmi, o které by v hokeji mělo jít – s fanoušky.

Foto: Profimedia.cz