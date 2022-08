Globální oteplování ohrožuje lední hokej v Kanadě, tvrdí vědci

Podle studie vědců z Concordia University v Montrealu byly minulé zimy teplejší než je dlouhodobý průměr. Pod otevřeným nebem se začalo bruslit později a v celé zemi se končilo dříve, než bývalo obvyklé. Kdo si chodil zahrát hokej dvakrát týdně, mohl se před padesáti lety během zimních měsíců dostat na přírodní kluziště až dvacetkrát, v uplynulých letech se však průměrně dostal na led jen asi osmkrát.

Třeba v roce 2012 byl téměř osm kilometrů dlouhý bruslařský kanál v hlavním městě Ottawě otevřený jen 28 dní. To je nejkratší doba za posledních téměř padesát let. Ve Winnipegu zase nezamrzla řeka, která bývala v minulosti každoročně jedním velkým kluzištěm. Podle výzkumníků se tento stav bude dál zhoršovat.

Trio vědců zveřejnilo svou studii v časopise Environmental Research Letters. Statistická data jasně dokazují významné zkrácení bruslařské sezony v mnoha částech Kanady během posledního půlstoletí. Údaje ze 142 meteorologických stanic ukázaly nejradikálnější omezení možností pro bruslení v oblasti kanadských prérií a v jihozápadních regionech.

FOTO: Veřejné bruslení - jde to na Manhattanu i v Mexiku. A co v Česku?

Na základě získaných dat vědci sestavili model, podle něhož bruslení pod širým nebem v kolébce ledního hokeje zvoní umíráček. Pokud bude trend pokračovat, během několika příštích desetiletí by už nebylo například v nejzápadnější oblasti Britské Kolumbie nebo v provincii Alberta dost mrazivých dnů, aby vodní plochy dostatečně zamrzly. Podle výzkumníků by se ve městech jako Calgary, Toronto nebo Montreal mohlo za pár desítek let bruslit už jen na umělém ledě.

Studie také konstatuje, že mnohé z největších kanadských hokejových hvězd, jako například Wayne Gretzky, začínaly s bruslením na zamrzlém dvorku za domem. Je tedy docela možné, že poměrně brzy bude s „přírodními talenty“ v zemi javorového listu konec…

Foto: Profimedia.cz