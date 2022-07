Gay, nebo lesba? Homosexuální sportovci už svou orientaci (dávno) netají

Stejně jako kdekoli jinde, i na sportovních kolbištích zápolí lidé, kterým se líbí příslušníci stejného pohlaví. Když se před lety oficiálně přiznal k homosexualitě americký basketbalista Jason Collins, novináři psali, že je prvním hráčem z NBA, který to vyslovil nahlas. Není to pravda.

Lisa Raymondová – tenis

Medailistka z olympiády v Londýně, kde vybojovala bronz ve smíšené čtyřhře, se pohybovala na dvorcích od roku 1993 a ještě před pár lety - to už jí bylo přes čtyřicet let - patřila do páté desítky světového žebříčku mezi deblistkami. Ze čtyřhry má šest grandslamových titulů, z toho tři z US Open. Raymondová se nikdy netajila tím, že měla vztah se svou tenisovou kolegyní Rennae Stubbsovou.

