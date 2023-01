Gareth Bale už si užívá golfu a důchodu. Toto je 5 nejdražších velšských fotbalistů současnosti

Gareth Bale si už může v klidu užívat svých vydělaných milionů a odpalovat golfové míčky třeba celé týdny. Mnozí krajané by šli rádi v jeho stopách, ale minimálně z pohledu tržní ceny to budou mít mimořádně těžké. Vždyť Baleova cena se mezi lety 2016 až 2018 pohybovala kolem stovky milionů eur. K této hodnotě se žádný Velšan momentálně neblíží, to však neznamená, že mezi nimi nenajdeme cenné poklady. Pětici těch nejhodnotnějších najdete v následujících kapitolách.

5. Daniel James (FC Fulham) – 16 milionů eur Pětadvacetiletý útočník Daniel James se narodil v Anglii, ale reprezentuje už od dorosteneckých let Wales. V seniorském národním celku dosud odehrál 41 utkání, ve kterých nastřílel pět branek. Přes Swansea se dostal v roce 2019 do Manchesteru United, který za něho zaplatil téměř 18 milionů eur. Na Old Trafford pobyl dvě sezony, odehrál v dresu Red Devils 74 střetnutí a dal devět gólů. Sledujte přenos utkání Fulham - Tottenham Hotspur online! Na konci srpna v roce 2021 se stěhoval za 29 milionů eur do Leedsu, kde podepsal smlouvu do roku 2026. V minulém ročníku patřil mezi hráče základní sestavy, ale v tom současném byl vyexpedován na hostování do Fulhamu, kde však nastupuje na hřiště převážně jako náhradník. V aktuální sezoně má na kontě jednu branku a portál TransferMarkt uvádí, že má hodnotu 16 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

4. Harry Wilson (FC Fulham) – 17 milionů eur Dlouhých sedm let byl útočník Harry Wilson hráčem Liverpoolu, ale za Reds nastoupil jen do dvou pohárových zápasů. Jinak putoval z hostování na hostování – objevil se například v Hullu, v Derby County, Bournemouthu, Cardiffu a Fulhamu, kde strávil minulou sezonu a pomohl mužstvu deseti brankami v 41 zápasech k postupu do Premier League. V létě 2021 podepsal v klubu kontrakt do roku 2026. Liverpool si za jeho přestup naúčtoval 14 milionů eur. V aktuálním ročníku se ale v elitní ostrovní lize objevil na hřišti jen jedenáctkrát a pouze třikrát byl členem základní jedenáctky. Foto: Profimedia.cz

3. Neco Williams (Nottingham Forrest) – 18 milionů eur Odchovanec Liverpoolu Neco Williams by mohl být novou vycházející hvězdičkou Premier League. Na Anfield Road se v obrovské konkurenci dostával na hřiště jen sporadicky, takže v létě liverpoolský klub opustil a podepsal čtyřletý kontrakt s nováčkem nejvyšší soutěže z Nottingahamu. Antony, Williams, Martínez a další. Takhle by vypadala nejpředraženější jedenáctka letního přestupového období Jednadvacetiletý talent rychle ukázal, že vynaložených 20 milionů eur by se mohlo vyplatit. V aktuální ligové sezoně odehrál 20 zápasů a v duelu s West Hamem United (1:0) byl vyhlášen nejlepším hráčem. Foto: Profimedia.cz

1. – 2. Brennan Johnson (Nottingham Forrest) – 20 milionů eur Narodil se v Nottinghamu a v tomto klubu kope do míče dodnes. Jednadvacetiletý útočník Brennan Johnson sice v dorosteneckém věku reprezentoval Albion, ale od roku 2018 už byl členem mládežnických týmů Walesu. Od roku 2020 nastupuje v seniorském celku a dosud v něm zvládl odehrát 18 utkání a nastřílel dvě branky. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli Fantastickými výkony v minulé sezoně pomohl Nottinhgamu do Premier League, když v 46 zápasech nasázel 16 gólů. Daří se mu i v nejvyšší soutěži. Odehrál v ní 20 střetnutí a blýskl se čtyřmi trefami a dvěma nahrávkami. V Nottinghamu má podepsaný kontrakt do roku 2026, ale vypadá to, že tam dlouho nevydrží. O jeho podpis je zájem v řadách konkurence. Podle portálu TransferMarkt by za něj mohli jeho současní zaměstnavatelé získat 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz