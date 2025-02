Gareth Bale už si užívá golfu a důchodu, ale jsou tu jiní. 5 nejdražších velšských fotbalistů současnosti

Část 1 / 6



Gareth Bale si už může v klidu užívat svých vydělaných milionů a odpalovat golfové míčky třeba celé týdny. Mnozí krajané by šli rádi v jeho stopách, ale minimálně z pohledu tržní ceny to budou mít mimořádně těžké. Vždyť Baleova cena se mezi lety 2016 až 2018 pohybovala kolem stovky milionů eur. K této hodnotě se žádný Velšan momentálně neblíží, to však neznamená, že mezi nimi nejsou cenné poklady. Pětici těch nejhodnotnějších najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 4. – 5. Daniel James (Leeds United) – 16 milionů eur Sedmadvacetiletý útočník Daniel James se narodil v Anglii, ale reprezentuje už od dorosteneckých let Wales. V seniorském národním celku dosud odehrál 55 utkání, ve kterých nastřílel sedm branek. Přes Swansea se dostal v roce 2019 do Manchesteru United, který za něho zaplatil téměř 18 milionů eur. Na Old Trafford pobyl dvě sezony, odehrál v dresu Red Devils 74 střetnutí a dal devět gólů. Na konci srpna v roce 2021 se stěhoval za 29 milionů eur do Leedsu, kde podepsal smlouvu do roku 2026. V aktuální sezoně má na kontě osm branek a šest asistencí, a táhne mužstvo zpět do elitní soutěže, jelikož United figurují na prvním místě tabulky druhé nejvyšší ostrovní soutěže. Portál TransferMarkt uvádí, že má tržní hodnotu 16 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. – 5. Ethan Ampadu (Leeds United) – 16 milionů eur Defenzivná záložník, stoper, ale také třeba centrální středopolař či pravý obránce - na všech těchto postech může naskakovat čtyřiadvacetiletý Ethan Ampadu. Nejlépe se ale cítí na pozici defenzivního štítu a patří na ní k nejlepším hráčům v druhé nejvyšší anglické lize. Ampadu je odchovancem Exeteru, odkud jej v roce 2017 koupila Chelsea. V dresu londýnského klubu však odehrál jen 12 utkání a jinak putoval z hostování na hostování. Hrál v Lipsku, za Sheffield United, v Benátkách a Spezii. Předloni v létě pak za více než osm milionů eur přestoupil do Leedsu, jemuž se upsal do konce sezony 2026/27. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League V aktuálním ročníku odehrál 19 ligových zápasů, ale byl také přes dva měsíce mimo hru kvůli zranění kolena, takže dalších 12 střetnutí se muselo obejít bez jeho přítomnosti. Od prosince už ale opět hraje a patří k oporám mužstva. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na 16 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 2. – 3. Harry Wilson (FC Fulham) – 17 milionů eur Dlouhých sedm let byl útočník Harry Wilson hráčem Liverpoolu, ale za Reds nastoupil jen do dvou pohárových zápasů. Jinak putoval z hostování na hostování – objevil se například v Hullu, v Derby County, Bournemouthu, Cardiffu a Fulhamu, kde strávil sezonu 2021/22 a pomohl mužstvu deseti brankami v 41 zápasech k postupu do Premier League. Následně podepsal v klubu kontrakt do roku 2026. Liverpool si za jeho přestup naúčtoval 14 milionů eur. V aktuálním ročníku se v elitní ostrovní lize objevil na hřišti devatenáctkrát a do statistik si připsal pět branek a jednu asistenci. Na konci ledna však v zápase s Manchesterem United utrpěl zlomeninu nohy a momentálně je na marodce. na hřiště by se mohl vrátit na začátku dubna. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. – 3. Neco Williams (Nottingham Forrest) – 17 milionů eur Odchovanec Liverpoolu Neco Williams by jednou mohl být hvězdou Premier League. Na Anfield Road se v obrovské konkurenci dostával na hřiště jen sporadicky, takže v létě roku 2022 liverpoolský klub opustil a podepsal čtyřletý kontrakt s tehdejším nováčkem nejvyšší soutěže z Nottinghamu. Aktuálně třiadvacetiletý univerzál, který může hrát na obou stranách obranné řady i v záloze, rychle ukázal, že vynaložených 20 milionů eur nevyletělo jen tak zbůhdarma komínem. V aktuální ligové sezoně odehrál 21 zápasů, zaznamenal gól a asistenci a jednou byl vyhlášen nejlepším hráčem. I díky jeho skvělým výkonům figuruje tým překvapivě na třetím místě tabulky a za sebou nechává Chelsea, Tottenham i oba kluby z Manchesteru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) – 50 milionů eur Narodil se v Nottinghamu a v tomto klubu kopal do míče až do září roku 2023, než přestoupil za 55 milionů liber do Tottenhamu. Třiadvacetiletý útočník Brennan Johnson sice v dorosteneckém věku reprezentoval Albion, ale od roku 2018 už byl členem mládežnických týmů Walesu. Od roku 2020 nastupuje v seniorském celku a dosud v něm zvládl odehrát 33 utkání a nastřílel pět branek. Jsou jako vítr. Toto je 5 nejrychlejších fotbalistů v anglické Premier League Fantastickými výkony v sezoně 2021/22 pomohl Nottinhgamu do Premier League, když v 46 zápasech nasázel 16 gólů. Dařilo se mu i po postupu do nejvyšší soutěže. V aktuálním ročníku v ní odehrál 21 střetnutí a blýskl se sedmi trefami a dvěma nahrávkami. Tři góly a asistenci zaznamenal v šesti zápasech Evropské ligy. V Tottenhamu má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz